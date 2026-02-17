  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۰:۴۴

پس از حذف استقلال؛

ساپینتو: به اشتباهات خودمان باختیم/ به بازیکنانم افتخار می‌کنم

ساپینتو: به اشتباهات خودمان باختیم/ به بازیکنانم افتخار می‌کنم

سرمربی تیم فوتبال استقلال از شکست تیمش برابر الحسین اردن و حذف از لیگ قهرمانان آسیا ابراز ناراحتی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو پس از شکست استقلال در دو دیدار رفت و برگشت برابر الحسین اردن و حذف از لیگ قهرمانان سطح دو آسیا گفت: همه بازی را دیدند و ما تیم برتر زمین بودیم. تیم استقلال مستحق پیروزی در این بازی بود و به دلیل اشتباهات خودمان نتیجه را واگذار کردیم و نه به خاطر کیفیت تیم حریف.

او ادامه داد: بازیکنان الحسین تنها دفاع کردند و منتظر اشتباه ما بودند و بازیکنان استقلال هم به آنها هدیه دادند. ما خوب بازی کردیم و به بازیکنان افتخار می کنم اما اشتباهات فردی زیادی داشتیم. خیلی سخت است که از این رقابت ها کنار رفته ایم.

سرمربی استقلال تصریح کرد: پس از دریافت گل دوم تیم ما عقب نشست و بازی را از دست دادیم. ما پس از اینکه گل دوم را به ثمر رساندیم می توانستیم به گل سوم هم برسیم و در همه آمارها از تیم حریف برتر بودیم اما از برتری های خودمان استفاده نکردیم. گل سوم را زمانی دریافت کردیم که تنها ۶۰ ثانیه تا پایان بازی زمان باقی مانده بود.

ساپینتو خاطر نشان کرد: با تمام احترام یک ناعدالتی برای ما شکل گرفت. ما در شبی که باید عالی می‌بودیم متأسفانه نتوانستیم نتیجه بگیریم.

کد مطلب 6752293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مجید IR ۰۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      15 0
      پاسخ
      خداوکیلی یک دروازبان شیش دانگ مثل خلیفه اصل امیرزاده رًضایی بیارید هم جوان هستند هم تا ده سال از دروازبانی راحت میشید
    • IR ۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 20
      پاسخ
      چون استقلال ناعادلانه بلطف داوری قهرمان جام حذفی شد نباید موفق میشد تراکتور بدون مربی بازیش را برده چون نتایج تراکتور عادلانه گرفته بود تراکتور شاید هم بفرمایید ویا نایب قهرمانی پیش برود
    • امیر IR ۰۶:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      19 5
      پاسخ
      حیف سرمایه مملکت که صرف شما مربی های بی کیفیت خارجی میشه
    • حسین IR ۰۷:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      16 0
      پاسخ
      اینها برای هواداران فقط حرف مفت است کادر فنی ومربیه که می‌تونه اشتباهات فردی را برطرف کنه ودر نهایت تیم نتیجه میگیره وحذف بشه دیگه چیه که خوب بازی کردیم
    • علی ازاردبیل IR ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      17 3
      پاسخ
      استقلال به فرعباسی باخت؟
    • IR ۰۷:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      28 6
      پاسخ
      آقای ساپنتوی عزیز بنظرم اشتباهات دروازبان تیمتان باخت
    • حسین عمرانی IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      12 11
      پاسخ
      هرمربی ایرانی دیگری بود با این همه بازیکنان در حد عالی(بجز داکنز-وجنبو، و...) هم نیم فصل در صدر بودیم، وهم تا اینجای فصل لیگ برتر. ساپینتو مربی نیمه دوم نیست. کمیته فنی قوی وپرپیمونی نداریم، تا هم ساپینتو وهم سیدرف کنار بگذاره. سیدرف تا اینجای کار فقط پول مفت گرفته، وهیچ مثمر ثمر نبوده. استقلال دیگه به فنا رفته. مدیران دلسوز، وفایی اسمش وجود نداره. لیگ2آسیا که حذف شدیم، لیگ برترهم از رتبه 4به پایین‌ترین، حذفی هم نتیجه ای نخواهیم گرفت.
      • بهزاد ربانی IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
        5 1
        تورا به خدا کاری نکنید اساتید( فدراسیون ، باشگاهها ، دلالها ، بازیکنان باکیفیت داخلی و خارجی و....) ناراحت و عصبانی شوند!!!!!
    • IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      18 7
      پاسخ
      اصلا مهم نیست فوتبال درجه اخر اهمیت داره الان
      • دکترجکول IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
        1 5
        اگه مهم نیست نه بیا مطالب رو چک کن نه نظرت رو بزار ! . ایران همیشه سربلنده .
    • شهروند IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      7 4
      پاسخ
      سلام حیف این همه پول که حیف ومیل می‌شود در این شرایط اقتصادی؟
    • شهروند IR ۰۸:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      10 2
      پاسخ
      چیزی از ارزش های بچه‌ها کم نمیشه!.... حیف این همه پول بیهوده و بی حساب کتاب. شده مثل آب خوردن
    • حامد۷ IR ۰۸:۱۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      8 20
      پاسخ
      عاقبت تبانی با سپاهان همینه خدا جای حقه نوبت سپاهان هم میرسه
    • Masoud IR ۰۸:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      8 4
      پاسخ
      حیف به این پول که کلاًصرف فوتبال میشه
    • خائن وطن فروش IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      7 6
      پاسخ
      سالهاست که به اسم فوتبال هزاران میلیارد پول بیت المال را به بازیکنان و مربیانی می دهند که هیچ تیمی در دنیا حتی بعنوان توپ جمع کن هم آنها را نمی خواند!!!!
    • بهزاد ربانی IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      6 2
      پاسخ
      از چندین سال قبل همه ( کارشناسان و اساتید ) فوتبال کشور از (مدارس فوتبال ) حرف زدند ولی هیچکس نمی‌گوید که ( هزاران مدرسه فوتبال) که در سراسر کشور هست چه نتیجه ای دارد؟؟ بچه هایی که حدود 5 سال در مدارس فوتبال هزینه میکنند بعد از آن حتی ساده ترین ( مهارتها و تکنیک های ) فوتبال را بلد نیستند ولی وقتی به باشگاهها بوسیله اساتید ( دلالها) با هزاران میلیارد پول بیت المال می آیند همه ( فدراسیون ، مربیان ، گزارشگران صداو سیما، مطبوعات و...) دلیل باخت تیمهای باشگاهی و ملی را ( کمبود امکانات، پول، داور...)
    • IR ۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      19 2
      پاسخ
      آخه این زورنیست همون پولی که آسانی داره میگیره نارون هم بگیر ه
    • IR ۰۹:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      6 3
      پاسخ
      جان مادرت فقط برو خودمون وضعیت فعلی خوبی نداریم توخودت دلالی برو کم غم غصه نداریم
    • علیرضا IR ۰۹:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      4 1
      پاسخ
      حیف بیت المال
    • FR ۰۹:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      8 6
      پاسخ
      استقلال فقط و فقط به تفکرات ساپینتو با یه تیم معمولی و تقریبا ضعیف باخت چرا که اولا با این همه بازیکنان خوب روی نیمکت،ترکیب را بد چیده بود و نارون که ۸۰ دقیقه بدترین عملکرد را داشت خیلی دیر تعویض کرد و با اشتباهات کلیشه ای بازی های قبل باعث باخت استقلال شد مثل ترکیب بد،تعویض های بد و تعویض های بد موقع و بسیار دیر...
    • سید محسن IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      6 1
      پاسخ
      با یک خداحافظی خوشحالمون کن
    • ایرانی IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      4 0
      پاسخ
      حضور سائوپینتو باعث دوندگی بازیکنان به خوبی شود،اما بازیکنان کیفیت لازم را ندارند،توصیه می‌شود مسئولین دست از تعصبات بی مورد خود برداشته و خصوصی سازی واقعی انجام دهند کن فیکن کنند،و باشگاه‌ها را به باشگاه‌هایی همچون گالاتاسرای ترکیه،و ژاپن و اسپانیا و کلا کشورهای موفق در برنامه ریزی قرض دهند،آلمان و ایتالیا را ببینید که دیگر آن آلمان و ایتالیای سابق و مقتدر نیستند،سپاس
    • ح م IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      5 1
      پاسخ
      استقلال بازیکن خوب کم نداره مابه اشتباهات ساپینتوباختیم
    • Mahmod IR ۱۰:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      5 0
      پاسخ
      به عنوان یک استقلالی دو آتیشه آخه تو رو خدا وقتی ۲گل زدی و میتوانی کمر حریف ۹۰دقیقه بشکونی چرا وقتی مساوی هستی تعویض می‌کنی بنظر تعویض دقیقه ۶۰میتونستیم خیلی راحت گل‌های بعدی را بزنیم به مربی باختیم آخه اخراج کن جنپو و نازان را بعد یوسفی باید دقیقه ۷۰بیاد نه از اول
    • سعید IR ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 1
      پاسخ
      حقشون بودوبردن،این چه چرتیه همه یادگرفتن همینکه میبازن افتخار می‌کنم افتخار می‌کنم به تیمم
    • رفیق IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      4 3
      پاسخ
      رفت و برگشت به الحسین اردن که تا پارسال اسمشو نشنیده بودیم میبازن ، اون وقت میگن تخصص ما آسیاست !!!! نکشیمون متخصص !!!
    • پوریا IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      9 1
      پاسخ
      بدرد نخورترین مربی تاریخ استقلال رو مشاهده میکنین که تیمشوحتی یه موقعیت جدی ایجاد نکرده و بازهم یاوه گویی میکنه
    • علی IR ۱۱:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      4 1
      پاسخ
      آره ماهم افتخارمیکنیم،چون حداقل۶تایا۷تاگل نخوردیم،همینم باعث افتخاره،اگه مثل باالوصل۷تامیخوردیم،چه خاکی به سرمون میکردیم
    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      تنها عامل اصلی حذف استقلال روزبه چشمی است تنها مشکل اصلی استقلال روزبه چشمی است آقای ساپینتو و تاجرنیا برسونید
    • کامران IR ۱۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      با این اوضاع اقتصادی مردم و اوضاع سیاسی و اجتماعی فوتبال شده فقط خواندن تيتر عناوین ورزشی ‌.
    • مسعود IR ۱۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      پاسخ
      آقا این جام چهار جانبه امجدیه نیست که قهرمان بشی دوتا ستاره جعلی بزنی این تو بمیری مثل اون تو بمیری نیست متخصص اسیا
    • IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      حتما باید به فرعباسی افتخارکنی
    • Ahmaf IR ۱۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 2
      پاسخ
      مربی خارجی به دستیار خارجی نیاز داره ،خسرو حیدری شد دستیار،هر مربی خارجی در ایران با دستیار خارجی قهرمان و بالا میره،سالی که ساپینس دستیارش پین بود چطور بازی می‌کرد تیم،سالی هم که فرهاد تیم را قهرمان کرد پین دستیارش بود
    • ناشناس IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      1 0
      پاسخ
      آقای ساپینتو آنجا لیگ برترنیست که استقلال سهمیه پنالتی داشته باشد
    • مجید ایوبی IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      پاسخ
      بادرود و احترام جناب ساپینتو بعد گل اول بازی تیما حتی نتونست یه توپ سالم تا یک سوم دفاعی حریف ببره من حرف های شما رو درک نمی کنم ... استقلال اول به شما و بعد به مدیرانش باخت
    • Reza IR ۱۵:۴۸ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      2 0
      پاسخ
      آمار ول‌کن باختی بدم باختی آبروی استقلال وایران رو بردی درمقابل تیمی که یک دهم استقلال هزینه نکرده.مربی نیستی اقاساپینتو.استعفا بده .تا الانم تو جدول دومی بخاطر نتایج تیم‌های دیگه است وگرنه نه الان هفتم هشتم بودی
    • اس اس آسمان IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      ترکیبی چیدی که اصلا ارزش هیچی نداشت دروازه بان که بدتر از همه گند زدی به بازی با یه جین ستاره
    • ماندگار IR ۱۲:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      با این همه هزینه منصوریان خیلی بهتر نتیجه میگرفت
    • سید DE ۲۰:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 0
      پاسخ
      بازیکنان هم به شما افتخار میکنند کی از شما بهتر

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها