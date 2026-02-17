به گزارش خبرنگار مهر، ریکاردو ساپینتو پس از شکست استقلال در دو دیدار رفت و برگشت برابر الحسین اردن و حذف از لیگ قهرمانان سطح دو آسیا گفت: همه بازی را دیدند و ما تیم برتر زمین بودیم. تیم استقلال مستحق پیروزی در این بازی بود و به دلیل اشتباهات خودمان نتیجه را واگذار کردیم و نه به خاطر کیفیت تیم حریف.

او ادامه داد: بازیکنان الحسین تنها دفاع کردند و منتظر اشتباه ما بودند و بازیکنان استقلال هم به آنها هدیه دادند. ما خوب بازی کردیم و به بازیکنان افتخار می کنم اما اشتباهات فردی زیادی داشتیم. خیلی سخت است که از این رقابت ها کنار رفته ایم.

سرمربی استقلال تصریح کرد: پس از دریافت گل دوم تیم ما عقب نشست و بازی را از دست دادیم. ما پس از اینکه گل دوم را به ثمر رساندیم می توانستیم به گل سوم هم برسیم و در همه آمارها از تیم حریف برتر بودیم اما از برتری های خودمان استفاده نکردیم. گل سوم را زمانی دریافت کردیم که تنها ۶۰ ثانیه تا پایان بازی زمان باقی مانده بود.

ساپینتو خاطر نشان کرد: با تمام احترام یک ناعدالتی برای ما شکل گرفت. ما در شبی که باید عالی می‌بودیم متأسفانه نتوانستیم نتیجه بگیریم.