به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده بعدازظهر سه شنبه در جریان بازدید اصحاب رسانه از روند پیشرفت پروژه‌های زیرساختی حوزه فاضلاب ، با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه شبکه فاضلاب در قم اظهار کرد: تکمیل ظرفیت تصفیه‌خانه‌های موجود و تحویل تدریجی واحدهای نهضت ملی مسکن، ضرورت تسریع در احداث تصفیه‌خانه جدید پردیسان را دوچندان کرده است.



وی گفت: در حال حاضر ظرفیت تأسیسات فعلی تقریباً به سقف بهره‌برداری رسیده و همزمان با آماده‌سازی واحدهای مسکونی جدید، باید زیرساخت‌های فاضلاب نیز مهیا شود تا امکان سکونت پایدار برای شهروندان فراهم شود.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: با وجود اتصال شبکه فاضلاب مناطق جدید به سامانه موجود، راه‌اندازی تصفیه‌خانه جدید یک اولویت فوری به شمار می‌رود و عملیات اجرایی آن با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است.



وی با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بیان کرد: بخش سازه‌ای طرح تاکنون به پیشرفت حدود ۱۵ درصد رسیده و برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای انجام شده که اجرای آن بدون وقفه ادامه یابد.



نظرزاده در ادامه به وضعیت پوشش فاضلاب در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها حدود ۴۲ درصد جمعیت استان از خدمات شبکه فاضلاب بهره‌مند هستند و در سه حوزه تصفیه‌خانه، خطوط انتقال و شبکه جمع‌آوری با کمبود جدی روبه‌رو هستیم.



وی افزود: پاسخگویی به نیاز جمعیت ساکن در پروژه‌های مسکن ملی و مسکن مهر، مستلزم تکمیل هرچه سریع‌تر تصفیه‌خانه پردیسان است و این طرح در صدر اولویت‌های شرکت قرار دارد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم درباره ویژگی‌های فنی این پروژه اظهار داشت: طراحی تصفیه‌خانه توسط مهندسان مشاور داخلی انجام شده و در آن از فناوری بومی استفاده شده است به گونه‌ای که حداقل تولید لجن، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و دستیابی به راندمان بالای تصفیه مدنظر قرار گرفته است.



وی گفت: فرآیند تصفیه شامل مراحل جداسازی فیزیکی مواد جامد با ابعاد بیش از ۶ میلی‌متر، تصفیه بیولوژیکی از طریق هوادهی، ته‌نشینی و در نهایت گندزدایی با کلرزنی و اوزون‌زنی است که در نهایت پسابی شفاف و قابل استفاده تولید می‌کند.



نظرزاده افزود: یکی از نوآوری‌های مهم این پروژه، مدیریت و تصفیه لجن با هدف تولید گاز متان و تبدیل آن به انرژی برق است که ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی، بهره‌وری انرژی مجموعه را افزایش می‌دهد.



وی در تشریح ظرفیت این تأسیسات عنوان کرد: تصفیه‌خانه پردیسان برای پوشش جمعیتی بین ۴۲۰ تا ۴۵۰ هزار نفر طراحی شده و پساب خروجی آن برای مصارف صنعتی و آبیاری فضای سبز پیش‌بینی شده است.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: مسیر انتقال پساب تا محدوده بلوار مرجعیت و مناطق مختلف پردیسان تعریف شده و آب تصفیه‌شده از طریق ایستگاه‌های پمپاژ به شبکه مصرف تزریق خواهد شد.



وی درباره برآورد مالی پروژه گفت: مجموع اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح ۳۵۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بخش سازه و ۲۰۰۰ میلیارد تومان به تجهیزات اختصاص دارد.



نظرزاده افزود: تاکنون حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه هزینه شده و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ماده ۵۶ در حال ابلاغ است.



وی بیان کرد: پروژه به صورت تفکیک‌شده در دو بخش سازه و تجهیزات اجرا می‌شود تا در صورت بروز محدودیت‌های مالی، روند کار متوقف نشود و امکان پیشبرد همزمان بخش‌های مختلف فراهم باشد.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در خصوص زمان‌بندی اجرا اظهار داشت: مدت اولیه قرارداد ۲۴ ماه تعیین شده بود اما تلاش بر این است که بخش سازه‌ای ظرف ۱۸ ماه تکمیل شود.



وی گفت: هدف‌گذاری ما بهره‌برداری کامل از تصفیه‌خانه تا پایان سال ۱۴۰۶ است و جلوگیری از هرگونه تأخیر، خط قرمز مجموعه محسوب می‌شود.



نظرزاده افزود: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و بسیج امکانات، پیش‌بینی می‌شود این طرح یکی از سریع‌ترین پروژه‌های مشابه در کشور از نظر زمان اجرا باشد.



وی در پایان تأکید کرد: اجرای این ابرپروژه زیرساختی نقش تعیین‌کننده‌ای در ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی، توسعه پایدار شهری و پاسخ به نیازهای جمعیتی آینده قم خواهد داشت.