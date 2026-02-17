به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده بعدازظهر سه شنبه در جریان بازدید اصحاب رسانه از روند پیشرفت پروژههای زیرساختی حوزه فاضلاب ، با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه شبکه فاضلاب در قم اظهار کرد: تکمیل ظرفیت تصفیهخانههای موجود و تحویل تدریجی واحدهای نهضت ملی مسکن، ضرورت تسریع در احداث تصفیهخانه جدید پردیسان را دوچندان کرده است.
وی گفت: در حال حاضر ظرفیت تأسیسات فعلی تقریباً به سقف بهرهبرداری رسیده و همزمان با آمادهسازی واحدهای مسکونی جدید، باید زیرساختهای فاضلاب نیز مهیا شود تا امکان سکونت پایدار برای شهروندان فراهم شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم افزود: با وجود اتصال شبکه فاضلاب مناطق جدید به سامانه موجود، راهاندازی تصفیهخانه جدید یک اولویت فوری به شمار میرود و عملیات اجرایی آن با سرعت مطلوبی در حال پیشرفت است.
وی با اشاره به میزان پیشرفت فیزیکی پروژه بیان کرد: بخش سازهای طرح تاکنون به پیشرفت حدود ۱۵ درصد رسیده و برنامهریزیها به گونهای انجام شده که اجرای آن بدون وقفه ادامه یابد.
نظرزاده در ادامه به وضعیت پوشش فاضلاب در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر تنها حدود ۴۲ درصد جمعیت استان از خدمات شبکه فاضلاب بهرهمند هستند و در سه حوزه تصفیهخانه، خطوط انتقال و شبکه جمعآوری با کمبود جدی روبهرو هستیم.
وی افزود: پاسخگویی به نیاز جمعیت ساکن در پروژههای مسکن ملی و مسکن مهر، مستلزم تکمیل هرچه سریعتر تصفیهخانه پردیسان است و این طرح در صدر اولویتهای شرکت قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم درباره ویژگیهای فنی این پروژه اظهار داشت: طراحی تصفیهخانه توسط مهندسان مشاور داخلی انجام شده و در آن از فناوری بومی استفاده شده است به گونهای که حداقل تولید لجن، کاهش هزینههای بهرهبرداری و دستیابی به راندمان بالای تصفیه مدنظر قرار گرفته است.
وی گفت: فرآیند تصفیه شامل مراحل جداسازی فیزیکی مواد جامد با ابعاد بیش از ۶ میلیمتر، تصفیه بیولوژیکی از طریق هوادهی، تهنشینی و در نهایت گندزدایی با کلرزنی و اوزونزنی است که در نهایت پسابی شفاف و قابل استفاده تولید میکند.
نظرزاده افزود: یکی از نوآوریهای مهم این پروژه، مدیریت و تصفیه لجن با هدف تولید گاز متان و تبدیل آن به انرژی برق است که ضمن کاهش هزینههای عملیاتی، بهرهوری انرژی مجموعه را افزایش میدهد.
وی در تشریح ظرفیت این تأسیسات عنوان کرد: تصفیهخانه پردیسان برای پوشش جمعیتی بین ۴۲۰ تا ۴۵۰ هزار نفر طراحی شده و پساب خروجی آن برای مصارف صنعتی و آبیاری فضای سبز پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم ادامه داد: مسیر انتقال پساب تا محدوده بلوار مرجعیت و مناطق مختلف پردیسان تعریف شده و آب تصفیهشده از طریق ایستگاههای پمپاژ به شبکه مصرف تزریق خواهد شد.
وی درباره برآورد مالی پروژه گفت: مجموع اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این طرح ۳۵۰۰ میلیارد تومان است که از این میزان، ۱۵۰۰ میلیارد تومان به بخش سازه و ۲۰۰۰ میلیارد تومان به تجهیزات اختصاص دارد.
نظرزاده افزود: تاکنون حدود ۴۵۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه هزینه شده و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ماده ۵۶ در حال ابلاغ است.
وی بیان کرد: پروژه به صورت تفکیکشده در دو بخش سازه و تجهیزات اجرا میشود تا در صورت بروز محدودیتهای مالی، روند کار متوقف نشود و امکان پیشبرد همزمان بخشهای مختلف فراهم باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم در خصوص زمانبندی اجرا اظهار داشت: مدت اولیه قرارداد ۲۴ ماه تعیین شده بود اما تلاش بر این است که بخش سازهای ظرف ۱۸ ماه تکمیل شود.
وی گفت: هدفگذاری ما بهرهبرداری کامل از تصفیهخانه تا پایان سال ۱۴۰۶ است و جلوگیری از هرگونه تأخیر، خط قرمز مجموعه محسوب میشود.
نظرزاده افزود: با توجه به برنامهریزیهای انجامشده و بسیج امکانات، پیشبینی میشود این طرح یکی از سریعترین پروژههای مشابه در کشور از نظر زمان اجرا باشد.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این ابرپروژه زیرساختی نقش تعیینکنندهای در ارتقای شاخصهای زیستمحیطی، توسعه پایدار شهری و پاسخ به نیازهای جمعیتی آینده قم خواهد داشت.
قم- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قم از اجرای طرحی زیرساختی با اعتباری بالغ بر ۳۵۰۰ میلیارد تومان در پردیسان تا ۱۴۰۶خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نظرزاده بعدازظهر سه شنبه در جریان بازدید اصحاب رسانه از روند پیشرفت پروژههای زیرساختی حوزه فاضلاب ، با اشاره به اهمیت راهبردی توسعه شبکه فاضلاب در قم اظهار کرد: تکمیل ظرفیت تصفیهخانههای موجود و تحویل تدریجی واحدهای نهضت ملی مسکن، ضرورت تسریع در احداث تصفیهخانه جدید پردیسان را دوچندان کرده است.
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