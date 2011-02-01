آهنگساز جیمز باند درگذشت

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی جان بری بیشتر با موسیقی متن برخی فیلمهای مجموعه جیمز باند از جمله "گلد فینگر" و "تندر بال" شناخته میشود اما جوایز اسکار خود را برای موسیقی متن فیلمهایی چون "از درون آفریقا" و "با گرگها میرقصد" و " شیر در زمستان" برده است.
جان بری بر اثر حمله قلبی در منزلش در نیویورک درگذشت. او تم اصلی موسیقی متن مجموعه سینمایی جیمز باند را با ترکیبی از موسیقی ارکسترال، جز و پاپ ساخت. این تم موفق بعدها در فیلمهای دیگری از جیمز باند همچون "تنها دوبار زندگی میکنیم " ، "الماسها ابدیاند" ، "منظری بر یک قتل" و "روشناییهای پایدار روز" تکرار شد.
او در اواخر دهه 60 به ساخت ترانه فیلمهای موفقی چون "کابوی نیمه شب" روی آورد و برنده چندین جایزه گرمی شد. در کارنامه آهنگسازی او ساخت موسیقی متن فیلمهایی چون "پرونده ایپکرس" ، "تعقیب" ، "یادداشت کوئیلر"، "کینگ کنگ" و "رابین و ماریان" به چشم میخورد.
جان بری در دهه هشتاد بیشتر به آهنگسازی برای سریالهای تلویزیونی مشغول شد. او در دهه 1990 بار دیگر به سینما بازگشت و موسیقی متن فیلمهایی چون "چاپلین" و "متخصص" را ساخت.
اکتبر سال گذشت جشنواره فیلم گنت بلژیک جایزه دستاورد یک عمر فعالیت سینمایی خود را به جان بری اهدا کرد.
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