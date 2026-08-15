به گزارش روابط عمومی فدراسیون بسکتبال، رقابت‌های بسکتبال ۳ به ۳ لیگ ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، امروز شنبه ۲۴ مرداد ماه با برگزاری دیدارهای روز پنجم ادامه یافت. در بخش دختران، ملی پوشان ایران به ترتیب با نتیجه ۱۶ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۲ مقابل ژاپن و قزاقستان به پیروزی رسیدند و به دیدار نهایی راه پیدا کردند. این دیدار ساعت ۱۵:۵۰ برگزار خواهد شد.

در بخش پسران، تیم ملی ایران ابتدا مقابل چین به پیروزی ۲۱ بر ۱۲ رسید و سپس با نتیجه ۲۱ بر ۱۱ قزاقستان را مغلوب کرد تا راهی دیدار نهایی شود. این دیدار ساعت ۱۶:۱۵ برگزار خواهد شد.