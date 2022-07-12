مانتی نورمن سازنده آهنگ جیمز باند درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، مانتی نورمن که آهنگ اصلی فیلم‌های جیمز باند را ساخته بود درگذشت. در وبسایت رسمی وی آمده که او ۱۱ جولای پس از یک دوره کوتاه بیماری از دنیا رفته است.

مشهورترین آهنگ وی نخستین بار در فیلم «دکتر نو» در سال ۱۹۶۲ شنیده شد. در آن فیلم شان کانری نقش باند را بازی کرده بود. نورمن گفته بود بخش ابتدایی تیتراژ این فیلم را از اثر دیگرش به نام «نشانه خوب، نشانه بد» الهام گرفته است.

تنظیمی که «جان بری» از این اثر انجام داد موجب شد تا در بیشتر موارد او را آهنگساز «جیمز باند» بدانند. این موجب شد تا نورمن علیه «ساندی تایمز» به دلیل مطلبی که سال ۱۹۹۷ منتشر شده و او را به عنوان آهنگساز اصلی به چالش کشیده بود، دادخواستی ارایه کرد و در نهایت سال ۲۰۰۱ پیروز دادگاه شد و ۳۰ هزار پوند غرامت دریافت کرد.

نورمن کارش را با خوانندگی شروع کرد و در اواخر دهه ۱۹۵۰ ترانه‌سرا شد. وی ابتدا برای خواندن ترانه «دکتر نو» انتخاب شد و بعد آهنگ اصلی «جیمز باند» را خلق کرد.

با این حال سازندگان فیلم از جمله ترنس یانگ کارگردان و پیتر هانت تدوین‌گر احساس کردند به چیزی متفاوت‌تر نیاز دارند و اینجا بود که «بری» وارد ماجرا شد و با تنظیم خود این آهنگ را تقویت کرد و با یک گیتار یک بخش میانی جَز به آن بخشید. پس از آن بود که با اکران فیلم در پاییز ۱۹۶۲ این آهنگ به یک تک‌آهنگ موفق در انگلستان بدل شد.

پس از آن «بری» به عنوان کارگردان آهنگ‌های باند استخدام شد و آهنگ «از روسیه با عشق» را سال ۱۹۶۳ خلق کرد و از نورمن هرگز خواسته نشد تا بازگردد و با جیمز باند همکاری کند؛ هرچند موسیقی وی به عنوان موسیقی اصلی «جیمز باند» در همه فیلم‌های مامور ۰۰۷ تکرار شد و به گوش رسید.

وی سازنده آهنگ‌های سریال‌های مختلف برای تلویزیون بریتانیا بود. نمایش‌های موزیکال وی در دهه‌های بعد برنده جایزه تونی شدند که «پوپی» در سال ۱۹۸۲ و «داستان پینوکیو» در سال ۱۹۸۸ از جمله آنها بودند.

سال ۱۹۸۹ نورمن نشان طلایی شایستگی برای خدمت به موسیقی بریتانیا را از آکادمی آهنگ‌سازان بریتانیا دریافت کرد.