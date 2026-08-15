سرهنگ علی سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای ارتقای امنیت عمومی و بهمنظور برخورد قاطع با برهمزنندگان نظم و قانونگریزان، طرح عملیاتی ویژهای با هدف شناسایی و دستگیری محکومان متواری از ابتدای مردادماه سال جاری در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان خمینیشهر قرار گرفت.
وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: در جریان اجرای این طرح که طی ۲۰ روز گذشته با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی دقیق به اجرا درآمد، مأموران موفق شدند ۶۸ نفر از محکومان غایب و متهمانی را که به دلایل مختلف از حضور در مراجع قضایی امتناع کرده و متواری شده بودند، در مخفیگاههای خود شناسایی و با هماهنگیهای لازم قضایی دستگیر کنند.
فرمانده انتظامی شهرستان خمینیشهر درباره ماهیت جرایم این افراد تصریح کرد: بررسی پروندههای این مجرمان نشان میدهد که اتهامات آنها عمدتاً در حوزههای جرایم مالی، کلاهبرداری، خرید، فروش و نگهداری مواد مخدر و همچنین نزاع و درگیریهای فیزیکی بوده است.
سرهنگ سبحانی تأکید کرد: اجرای چنین طرحهایی با هدف کاهش جرایم و افزایش احساس امنیت شهروندان به صورت مستمر و با جدیت ادامه خواهد داشت. تمامی دستگیرشدگان پس از تکمیل پرونده و سیر مراحل قانونی، برای رسیدگی نهایی به جرایم و اجرای احکام صادره، تحویل مراجع قضایی شدند.
وی در پایان ضمن هشدار به متهمان و محکومانی که با تصور فرار از قانون مخفی شدهاند، خاطرنشان کرد: پلیس با استفاده از تمامی ظرفیتهای اطلاعاتی، اجازه جولان به قانونگریزان را نخواهد داد و قاطعانه با هرگونه رفتاری که موجب اخلال در آرامش عمومی و روند اجرای عدالت شود، برخورد میکند.
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