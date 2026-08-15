کشف ۴۱ میلیاردی تخلف ارزی یک شرکت تجاری در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با اقدامات فنی و استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌هایی که در زمینه صادرات و واردات کالا فعالیت می.کند مطلع شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان این شرکت به عنوان دریافت کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و ملزم به پرداخت مبلغ ۴۱ میلیارد و ۹۱۶ میلیون ریال تعهد ارزی به صندوق ارزی دولت شد.

فرمانده انتظامی استان یزد در خاتمه ضمن تشکر از همکاری خوب دستگاه قضایی با پلیس یزد در برخورد با جرایم و تخلفات، گفت: شهروندان هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را با پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ یا ۱۱۰ اطلاع دهند.