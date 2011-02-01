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۱۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۵۹

پس از نطق نمایندگان ؛

مجلس با 147 رای، اعتماد خود را از بهبهانی پس گرفت

مجلس با 147 رای، اعتماد خود را از بهبهانی پس گرفت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 147 رای موافق رای اعتماد خود را از حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری پس گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه که به بررسی استیضاح وزیر راه و ترابری اختصاص داشت، عدم اعتماد خود به این وزیر را با 147 رای موافق، 78 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 234 رای ماخوذه از میان 242 نماینده حاضر اعلام کردند.

بر این اساس حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری با این رای نمایندگان از پست وزارت راه و ترابری برکنار شد.

به گزارش مهر، درحالی موضوع استیضاح وزیر راه و ترابری در جلسه امروز سه شنبه مجلس مورد بررسی قرار گرفت که رئیس جمهور، شخص وزیر و هیئت وزیران حضور نداشتند و تنها نماینده پارلمانی رئیس جمهور در این جلسه حاضر بود.

کد مطلب 1244089

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