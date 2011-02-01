نگاه مسئولان صنایع نفت و گاز به استان بوشهر باید تغییر کند

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از تاسیسات مجتمع گاز آن جی ال سیاهمکان دیلم اظهار داشت: مناطقی که در نزدیکی صنایع نفت و گاز استان هستند باید از مزایای این پیشرفتها بهره مند شوند .

وی افزود: پیشرفت در صنعت نفت و گاز کشور چشمگیر و از برکات انقلاب اسلامی است و ضرورت دارد که مردم همجوار این صنایع نیز از مواهب آنها به ویژه در زمینه اشتغال بهرمند شوند .

حجت الاسلام حسینی امام جمعه دیلم در این دیدار نیز خواستار استقرار دفتر نمایندگی شرکت ملی نفت در این شهر و تعامل بیشتر مدیران این شرکت با مسئولان شهرستان شد.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری در جمع مردم برخی روستاهای شهرستان دیلم نیز با بیان اینکه تقویت روحیه خودباوری مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی دانست، گفت: انقلاب اسلامی با رهبری داهیانه امام راحل شعار ما می توانیم را عملی ساخت .