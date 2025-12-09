فعالیت مدارس و ادارات خوزستان فردا چهارشنبه حضوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی شامگاه امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: تاکنون در خصوص غیرحضوری شدن مدارس هیچ اطلاعیه‌ای از سوی مراجع رسمی صادر نشده است و روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان طبق برنامه عادی ادامه دارد.

وی افزود: فردا چهارشنبه، تمامی ادارات، مدارس و دانشگاه‌های خوزستان به‌صورت حضوری فعالیت می‌کنند و شهروندان نباید به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه کنند.

عبداللهی تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری یا اطلاعیه رسمی درباره تعطیلی یا تغییر وضعیت فعالیت مدارس و ادارات صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی اعلام خواهد شد.