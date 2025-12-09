  1. استانها
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۰

فعالیت مدارس و ادارات خوزستان فردا چهارشنبه حضوری است

اهواز – مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: تاکنون هیچ اطلاعیه‌ای درباره غیرحضوری شدن مدارس صادر نشده و تمامی ادارات، دانشگاه‌ها و مدارس استان فردا چهارشنبه دایر خواهند بود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبداللهی شامگاه امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: تاکنون در خصوص غیرحضوری شدن مدارس هیچ اطلاعیه‌ای از سوی مراجع رسمی صادر نشده است و روند فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان طبق برنامه عادی ادامه دارد.

وی افزود: فردا چهارشنبه، تمامی ادارات، مدارس و دانشگاه‌های خوزستان به‌صورت حضوری فعالیت می‌کنند و شهروندان نباید به شایعات منتشر شده در فضای مجازی توجه کنند.

عبداللهی تأکید کرد: هرگونه تصمیم‌گیری یا اطلاعیه رسمی درباره تعطیلی یا تغییر وضعیت فعالیت مدارس و ادارات صرفاً از طریق رسانه‌های رسمی اعلام خواهد شد.

    • .. IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      حالا نمیدونم حضوریه یا غیر حضوری
    • امیرعلی IR ۲۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      1 0
      پاسخ
      من واقعا نمیدونم تا کی این رویه میخواد ادامه پیدا کنه. استان های دیگه از ظهر تا حداکثر تا عصر نحوه فعالیت رو برای فردا یکبار اعلام میکنن و تموم. خوزستان همیشه اینجوره که تا ساعت ۱۰ حتی ۱۱ شب هم اعلام نمیکنه و هنوزم دارن به این کار ادامه میدن. بنده بعنوان یه شهروند خوزستانی از خبرگزاری مهر تقاضا دارم یه خبر یا گزارشی از این قضیه کار کنن تا شاید مسئولین مربوطه به خودشون اومدن یه نظمی به این اعلام تعطیلی ها دادن. بی نظمی تا این حد توی استانی مثل خوزستان فاجعه س...
    • ۰۰۰۰ IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      خوزستان شهراش همه از باران انگار سیله.هوا الودس ول کردن فقط شیفت ظهرو تعطیل کردن.فردا قراره بازم اینجوری شه .بابا برین برنامتونو درست کنید دانش آموزان شیفت صبح از سرما و آنفلوانزا حالشون خیلی بده .شما کجای دنیایین
    • IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      0 0
      پاسخ
      تعطیل شوو
    • محسن IR ۰۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      خوب چرا تعطیل نمیکنید خوب الان بارونه شدید ما چطوری بریم مدرسه من صبحانم صبح الان بیدار شدم داره بارون میاد چتر هم نداریم خواهش میکنم ممنون میشم چهارشنبه ۱۹ آذر رو تعطیل کنید

