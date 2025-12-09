به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی اعلام شده از سوی اداره کل هواشناسی لرستان، از روز سه‌شنبه و تا ساعاتی از روز پنجشنبه شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو منطقه خواهیم بود که با شدت و ضعف علاوه بر افزایش ابر و گاهی وزش باد شدید و تندبادهای لحظه‌ای در همه نقاط استان بارش باران، گاهی رعدوبرق، در مناطق سردسیر رگبار برف و ارتفاعات و گردنه‌ها بارش برف، رگبار تگرگ، احتمال صاعقه پیش‌بینی می‌شود.

موج دوم بارش‌ها جمعه وارد لرستان می‌شود

از غروب سه‌شنبه لغایت چهارشنبه‌شب شاهد تقویت فعالیت سامانه بارشی خواهیم بود که بر شدت و مقدار بارش‌ها در اکثر نقاط به‌ویژه نیمه جنوبی استان افزوده می‌شود.

پیرو هشدار سطح زرد و نارنجی صادره در این مدت در همه نقاط بروز مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی معابر، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، کولاک برف در محورهای مواصلاتی، احتمال انسداد برخی نقاط، مه آلودگی هوا، خسارت به برخی محصولات و سازه‌ها، خطر سقوط اشیا و … را شاهد خواهیم بود.

در صورت عدم تغییر در الگوهای دریافتی، مجدداً از جمعه‌شب و طی روزهای آغازین هفته آتی با فعالیت موج دوم سامانه، در سطح استان افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید، وقوع بارش‌هایی به‌صورت پراکنده گاهی همراه با رعدوبرق را انتظار داریم.

میزان بارش‌ها به تفکیک شهرها

بهروز مرادپور مدیرکل هواشناسی لرستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بارندگی‌ها در شهرهای مختلف لرستان در قالب سامانه بارشی اخیر تا ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه امشب، اظهار داشت: میزان این بارش‌ها در خرم آباد ۴.۲ میلی متر، بروجرد ۱.۲ میلی متر، کوهدشت ۱۱.۹ میلی متر، پلدختر ۱۰ میلی متر، دورود ۰.۱ میلی متر، الشتر ۲ میلی متر، نورآباد هفت میلی متر و رومشکان ۱۱.۹ میلی متر بوده است.

وی همچنین میزان این بارش‌ها در دوره چگنی را ۵.۲ میلی متر، معمولان ۱۲.۵ میلی متر، «ایمان آباد» ۱.۵ میلی متر، «سیلاخور» ۰.۱ میلی متر، «ریمله» ۵.۵ میلی متر و «شول آباد» ۳.۷ میلی متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در استان در قالب این سامانه بارشی را ۴.۶ میلی متر عنوان کرد.

وضعیت جاده‌ها و گردنه‌های لرستان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان نیز آخرین وضعیت جاده‌ها و گردنه‌های این استان را در پی بارش باران اعلام کرد.

«زاغه»: بارش پراکنده باران

«سرنمک»: بارش پراکنده باران

«زنگل وار»: بارش باران

«رازان»: بارش پراکنده باران

«هیراب»: بارش باران خفیف

دورود - ازنا: بارش پراکنده باران

ازنا - شازند: بارش پراکنده باران

«خمه»: تمام ابری

«گله با دوش»: بارش برف

«شول آباد»: بارش باران

«چمن سلطان»: تمام ابری

«ایواندر»: بارش باران

«گاماسیاب»: بارش باران

«گشور»: بارش باران

«کافه چنار»: بارش باران

«بلوران»: بارش باران

«شوراب»: بارش پراکنده باران

پلدختر: بارش باران

معمولان: بارش باران

آزاد راه خرم آباد - اراک: بارش باران