به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اظهارات اخیر یک نماینده مجلس که مدعی شده بود سردار حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ، در هفته بسیج امسال ایران‌خودرو را «نماد تفکر بسیجی و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها» معرفی کرده است، بهزاد مهرکش فعال رسانه‌ای نزدیک به سپاه تهران توضیحات زیر را برای روشن شدن موضوع ارائه کرد:

حضور سردار حسن‌زاده در مجموعه ساپکو (واقع در گروه صنعتی ایران‌خودرو) در تاریخ هفته بسیج، صرفاً برای افتتاح و بازدید از نمایشگاه و همایش سالانه «خودکفایی و صنعت هوشمند» بوده که از سال‌ها پیش توسط سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه تهران بزرگ برگزار می‌شود.

این رویداد هیچ ارتباط سازمانی یا اختصاصی با شرکت ایران‌خودرو یا هیچ خودروساز دیگری ندارد و صرفاً محل برگزاری آن در سال‌های اخیر به دلایل لجستیکی، سالن‌های مجموعه ساپکو بوده است.

در نمایشگاه امسال نزدیک به ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان و صنعتی از جمله صاایران، صنایع الکترواپتیک، سازمان صنایع دفاعی، پردیس هوش مصنوعی، هلدینگ‌های بنیاد مستضعفان و چندین شرکت قطعه‌ساز و خودروساز حضور داشتند تا توانمندی‌های داخلی در شرایط تحریم را به نمایش بگذارند.

سخنرانی سردار حسن‌زاده نیز صرفاً در تبیین مفهوم «تفکر بسیجی» و لزوم تبدیل تهدید تحریم به فرصت تولید داخلی بود. ایشان در بخشی از سخنان خود با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تولید موتور کم‌مصرف ملی (کمتر از ۵ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر)، این هدف را مصداق تبدیل تهدید به فرصت دانستند و در هیچ بخشی از سخنان خود ایران‌خودرو یا هیچ شرکت دیگری را به عنوان «نماد تفکر بسیجی» معرفی نکردند.

همچنین در گفت‌وگوی حاشیه‌ای با خبرنگاران، فرمانده سپاه تهران بزرگ صراحتاً به گلایه‌های مردم از کیفیت خودرو، تأخیر در تحویل و نوسانات قیمت اشاره کرده و تأکید کردند که «نظر مردم در این زمینه برای ما مهم است».

لذا ضمن احترام به نظارت نمایندگان مجلس، از همه مسئولان و نمایندگان دعوت می‌کند پیش از اظهارنظر عمومی، با یک تماس یا جستجوی ساده از صحت اخبار اطمینان حاصل کنند تا اقدامات گسترده بسیج در مسیر اقتصاد مقاومتی و خودکفایی صنعتی به حاشیه نرود.