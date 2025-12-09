  1. بین الملل
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۵

تمامی سرنشینان آنتونوف -۲۲ روسیه جان باختند

تمامی سرنشینان آنتونوف -۲۲ روسیه جان باختند

رسانه ها از جان باختن تمامی ۷ سرنشین هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ روسیه خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، تمامی خدمه یک فروند هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ روسیه که پیشتر اعلام شد، سقوط کرده است، جان باخته‌اند.

بر اساس اعلام این رسانه، همه ۷ سرنشین این هواپیمای نظامی جان باخته‌اند.

حادثه در منطقه ایوانوو نزدیک مسکو روی داد.

سانحه برای هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ با ۷ خدمه رخ داده است.

وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرده بود: امروز، در منطقه ایوانوو هواپیمای ترابری نظامی An-۲۲ پس از انجام تعمیرات، حین پرواز آزمایشی سقوط کرد. این هواپیما در منطقه‌ای خالی از سکنه دچار سانحه شد.

    • IR ۰۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      23 2
      پاسخ
      حداقل چتر نجات می بستند پرواز آزمایشی بوده !
    • ناصر IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      11 9
      پاسخ
      برا هفت نفر امکان استفاده از چتر نجات نیست؟
    • IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      0 0
      پاسخ
      در صورتی که کم خطر ترین هواپیما ها همین پروانه ای ها هستند چرا بیشترین سقوط را دارند بروید فکری کنید در طراحی موتور و به روز رسانی کل ییستم موتور و بدنه اینه هواپیماهای بسیار خوبی هستند شاید موتر انه باید کلا تغییرات کلی را شامل شوند زمان کنترل اتو پایلت و هوش مصنوعیست
    • سیروس IR ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 0
      پاسخ
      منم ماشینم تعمیر کردم ولی کمتر از هواپیما نبود،همه شدن مکانیک،مراقب باشید از کنار ماشینتون تکون نخورید،،من کرمان خیابان باقدرت کوچه هفت سرپولس پژو رو که برا تعویض گردگیر برده بودم زیربندی عوض کرد

