تمامی سرنشینان آنتونوف -۲۲ روسیه جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، تمامی خدمه یک فروند هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ روسیه که پیشتر اعلام شد، سقوط کرده است، جان باختهاند.
بر اساس اعلام این رسانه، همه ۷ سرنشین این هواپیمای نظامی جان باختهاند.
حادثه در منطقه ایوانوو نزدیک مسکو روی داد.
سانحه برای هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ با ۷ خدمه رخ داده است.
وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرده بود: امروز، در منطقه ایوانوو هواپیمای ترابری نظامی An-۲۲ پس از انجام تعمیرات، حین پرواز آزمایشی سقوط کرد. این هواپیما در منطقهای خالی از سکنه دچار سانحه شد.
نظر شما