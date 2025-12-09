تمامی سرنشینان آنتونوف -۲۲ روسیه جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، تمامی خدمه یک فروند هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ روسیه که پیشتر اعلام شد، سقوط کرده است، جان باخته‌اند.

بر اساس اعلام این رسانه، همه ۷ سرنشین این هواپیمای نظامی جان باخته‌اند.

حادثه در منطقه ایوانوو نزدیک مسکو روی داد.

سانحه برای هواپیمای ترابری نظامی آنتونوف -۲۲ با ۷ خدمه رخ داده است.

وزارت دفاع روسیه در این باره اعلام کرده بود: امروز، در منطقه ایوانوو هواپیمای ترابری نظامی An-۲۲ پس از انجام تعمیرات، حین پرواز آزمایشی سقوط کرد. این هواپیما در منطقه‌ای خالی از سکنه دچار سانحه شد.