۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۶

اخبار کوتاه ورزشی از استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: پیروزی تیم هندبال هپکواراک، سومین شکست پی درپی همیاری اراک و قهرمانی تیم فوتبال بانوان شن سا اراک از اخبار کوتاه ورزشی استان مرکزی است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، در مسابقات لیگ برتر هندبال درهفته ششم، تیم هپکوی اراک توانست 31 بر 24 تیم پارسیان تهران را شکست دهد.

هم اکنون تیم هندبال هپکوی اراک با 6 امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد.

سومین شکست پی درپی همیاری

از سری مسابقات لیگ دسته اول در هفته پانزدهم تیم همیاری اراک سومین شکست متوالی اش تجربه کرد. در این دیدار تیم شهرداری بندرعباس توانست با تک گل علیرضاجدیدی در دقیقه 85 شاگردان پورمهدی راشکست دهد.

قهرمانی تیم فوتبال بانوان شن سا

از مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان، تیم فوتبال  بانوان شن سای اراک توانست با یک گل تیم شهرداری بم را شکست دهد. تک گل تیم شن سای اراک را زهره عینی به ثمر رساند.

بانوان شن سای اراک با این برد قهرمانی اش در لیگ برتر قطعی شد.

