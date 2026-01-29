رونمایی از ۴ کتاب جدید ستاد عتبات؛ «کوثرانه» یادگاری از حاج قاسم است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ایام ماه مبارک شعبان و میلاد حضرت علی اکبر (ع) و در قالب طرح فرهنگی «دوازده روز همگام با توسعه و بازسازی عتبات» از چهار کتاب ستاد توسعه و بازسازی عتبات رونمایی شد.

در مراسمی که صبح امروز پنجشنبه نهم بهمن ماه در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد از کارنامه دو دهه فعالیت عمرانی و خدماتی ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات از سال ۱۳۸۲ الی ۱۴۰۳ رونمایی شد.

کتاب های «کوثرانه»، «خانه پدری: کتاب مصور صحن حضرت زهرا (س)»، «ترجمه عربی کتاب معمار حرم» و «ترجمه اردو کتاب شهنواز» در این مراسم رونمایی شد.

غلامرضا کرمی مسئول پژوهش و مستند سازی ستاد عتبات عالیات در خصوص دو کتابی که به تازگی از سوی این ستاد به چاپ رسیده است بیان کرد:کتاب کوثرانه شامل همه پروژه هایی است که ستاد عتبات در عراق اجرا کرده است. نام کوثرانه نیز از بیانات حاج قاسم گرفته شده که اقدامات عتبات را کوثرانه دانستند.

وی افزود: از نکات کتاب این است که مقدمه ای تاریخی از روند ساخت و ساز اعتبا مقدسه توسط ایرانیان در طول هزار سال تا زمان حال توضیح داده شده. اینطور نیست که روند بازسازی مربوط به جمهوری اسلامی باشد بلکه ما امروز ادامه هزاره حضور ایرانیان را داریم. کتاب دیگری به نام شهسوار را داریم که به زبان اردو و معمار حرم به زبان عربی هستند.

کرمی در خصوص دیگر اقدامات واحد پژوهش ستاد عتبات عالیات گفت: کار دیگر ما در این واحد مستندسازی است که حداقل ۱۰ مستند از شبکه‌های مختلف صدا و سیما پخش شده و ما این روند را در ادامه کار ستاد داریم.

وی در خصوص بخش پژوهشی ستاد گفت: حدود هشت سالی هست کار را در امتداد اهداف ستاد شروع کردیم تا اقدامات را به صورت مکتوب و فیلم درآوریم. یکی از مهمترین کارها تاریخ شفاهی ستاد بود چرا که هنرمندان و تلاشگرانی از ابتدای تشکیل ستاد اقداماتی انجام داده بودند که باید احصا می شد. در ادامه راه کتاب هایی را آماده کردیم تا به عنوان اسناد محکم ستادبازسازی در اختیار رده ها قرار بدهیم.