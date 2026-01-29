سرمربی پرسپولیس همه را نگران کرد/ مقصر شکست سنگین در اهواز مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را که در پایان هفته هشتم لیگ برتر هدایت پرسپولیس را به جای وحید هاشمیان بر عهده گرفت، در دور رفت نتایج قابل قبولی با این تیم کسب کرد و توانست اعتماد هواداران را تا حد زیادی جلب کند. اما با آغاز دور برگشت شرایط برای سرخ‌پوشان تغییر کرده و پرسپولیس در سه بازی اخیر خود متحمل دو شکست و تنها یک پیروزی شده است؛ آماری که زنگ خطر را برای کادرفنی این تیم به صدا درآورده است.

آنچه بیش از نتایج، هواداران را نگران کرده، تأثیر مستقیم تفکرات تاکتیکی اوسمار بر نمایش ضعیف پرسپولیس است. سرمربی برزیلی با کنار گذاشتن بازیکنانی چون فرشاد احمدزاده، سرژ اوریه و مجتبی فخریان و اضافه کردن مهره‌هایی مانند دنیل گرا، ایگور سرگیف و فرزین معامله‌گری، دست به تغییراتی زد که تاکنون خروجی مثبتی برای تیم نداشته است.

در دیدار مقابل فولاد خوزستان، اوسمار تصمیماتی عجیب و غیرمنتظره گرفت. تعویض همزمان اوستون ارونوف و سروش رفیعی بین دو نیمه و ورود مرتضی پورعلی‌گنجی و محمد خدابنده‌لو، باعث شد کنترل میانه زمین از دست پرسپولیس خارج شود؛ موضوعی که فولاد به‌خوبی از آن بهره برد.

شکست مقابل فولاد زمانی تلخ‌تر شد که گل پیروزی‌ این تیم توسط فرشاد احمدزاده، بازیکنی که در زمستان از لیست پرسپولیس کنار گذاشته شده بود، به ثمر رسید؛ گلی که رنگ و بوی انتقام داشت و مستقیماً متوجه تصمیمات اوسمار ویه‌را بود.

در ادامه مسابقه، ضعف‌های دفاعی پرسپولیس به‌ویژه از سوی مرتضی پورعلی‌گنجی و درخشش یوسف مزرعه، بازیکن جوان فولاد، بارها خط دفاع سرخ‌پوشان را دچار مشکل کرد. در نهایت نیز مزرعه در دقایق پایانی ضربه نهایی را وارد کرد تا فولاد به برتری برسد و شبی ناامیدکننده برای پرسپولیس و سرمربی‌اش رقم بخورد.

اوسمار حالا بیش از هر زمان دیگری زیر ذره‌بین قرار دارد؛ جایی که دیگر تنها نتیجه مهم نیست، بلکه کیفیت تصمیمات و منطق تاکتیکی اوست که مورد پرسش جدی قرار گرفته است.