اسامی داوران هفته بیست و دوم لیگ برتر اعلام شد/ ترکی داور شهرآورد اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر با تکریم شهدات امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت شروع امامت بقیه الله الاعظم حضرت ولی عصر(عج) روز یکشنبه 24 بهمن ماه برگزار می شود که اسامی داوران این مسابقات به شرح زیر است :
یکشنبه 24/11/89
* صبای قم - فولاد خوزستان ، ساعت 15 ، ورزشگاه یادگار امام قم
داور : صالحی ، کمک ها : رفعتی و امینی ، داور چهارم : ایازی
* مس کرمان - استیل آذین ، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور : حاج بابایی ، کمک ها : خانبان و کیانی ، داور چهارم : اکبریان
* پیکان قزوین - استقلال ، ساعت 13:45 ، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور : محسن قهرمانی ، کمک ها : علی نژادیان و داوری ، داور چهارم : ارغوانی
* پرسپولیس – راه آهن ، ساعت 16 ، ورزشگاه آزادی تهران
داور : محمود رفیعی ، کمک ها : کهوری و نظری ، داور چهارم : سید علی
* تراکتورسازی - شاهین بوشهر، ورزشگاه یادگار امام تبریز
داور : یدالله جهانبازی ، کمک ها : شمس و زارع ، داور چهارم : فتاحی
* سایپا البرز- ملوان بندر انزلی ، ورزشگاه انقلاب کرج
داور : رهبر فام ، کمک ها : سخندان و شاهین ، داور چهارم : احمدی
* سپاهان - ذوب آهن ، ورزشگاه فولاد شهراصفهان
داور : محسن ترکی کمک ها : شکور و فریمانی ، داور چهارم : مهرپیشه
* نفت تهران - پاس ، ورزشگاه شهید دستگردی تهران
داور : محمدی کمک ها : سنجری و قاسمی ، داور چهارم : محمدرضا فغانی
* نفت آبادان - شهرداری تبریز ، ورزشگاه تختی آبادان
داور: دانش مهر کمک ها : فراهانی و اسعدی ، داور چهارم : آمری
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