اسامی داوران هفته بیست و دوم لیگ برتر اعلام شد/ ترکی داور شهرآورد اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر با تکریم شهدات امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت شروع امامت بقیه الله الاعظم حضرت ولی عصر(عج) روز یکشنبه 24 بهمن ماه برگزار می شود که اسامی داوران این مسابقات به شرح زیر است :

یکشنبه 24/11/89

* صبای قم - فولاد خوزستان ، ساعت 15 ، ورزشگاه یادگار امام قم

داور : صالحی ، کمک ها : رفعتی و امینی ، داور چهارم : ایازی



* مس کرمان - استیل آذین ، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان

داور : حاج بابایی ، کمک ها : خانبان و کیانی ، داور چهارم : اکبریان



* پیکان قزوین - استقلال ، ساعت 13:45 ، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور : محسن قهرمانی ، کمک ها : علی نژادیان و داوری ، داور چهارم : ارغوانی



* پرسپولیس – راه آهن ، ساعت 16 ، ورزشگاه آزادی تهران

داور : محمود رفیعی ، کمک ها : کهوری و نظری ، داور چهارم : سید علی



* تراکتورسازی - شاهین بوشهر، ورزشگاه یادگار امام تبریز

داور : یدالله جهانبازی ، کمک ها : شمس و زارع ، داور چهارم : فتاحی



* سایپا البرز- ملوان بندر انزلی ، ورزشگاه انقلاب کرج

داور : رهبر فام ، کمک ها : سخندان و شاهین ، داور چهارم : احمدی



* سپاهان - ذوب آهن ، ورزشگاه فولاد شهراصفهان

داور : محسن ترکی کمک ها : شکور و فریمانی ، داور چهارم : مهرپیشه



* نفت تهران - پاس ، ورزشگاه شهید دستگردی تهران

داور : محمدی کمک ها : سنجری و قاسمی ، داور چهارم : محمدرضا فغانی



* نفت آبادان - شهرداری تبریز ، ورزشگاه تختی آبادان

داور: دانش مهر کمک ها : فراهانی و اسعدی ، داور چهارم : آمری