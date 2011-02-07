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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۵۲

از سوی کمیته داوران فوتبال/

اسامی داوران هفته بیست و دوم لیگ برتر اعلام شد/ ترکی داور شهرآورد اصفهان

اسامی داوران هفته بیست و دوم لیگ برتر اعلام شد/ ترکی داور شهرآورد اصفهان

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران هفته بیست و دوم لیگ برتر اعلام شد که بر این اساس شهرآورد حساس تیم های سپاهان و ذوب آهن را محسن ترکی قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم مسابقات لیگ برتر با تکریم شهدات امام حسن عسکری(ع) و گرامیداشت شروع امامت بقیه الله الاعظم حضرت ولی عصر(عج) روز یکشنبه 24 بهمن ماه برگزار می شود که اسامی داوران این مسابقات به شرح زیر است :

یکشنبه 24/11/89
* صبای قم - فولاد خوزستان ، ساعت 15 ، ورزشگاه یادگار امام قم
داور : صالحی ، کمک ها : رفعتی و امینی ، داور چهارم : ایازی

* مس کرمان - استیل آذین ، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور : حاج بابایی ، کمک ها : خانبان و کیانی ، داور چهارم : اکبریان

* پیکان قزوین - استقلال ، ساعت 13:45 ، ورزشگاه شهید رجایی قزوین
داور : محسن قهرمانی ، کمک ها : علی نژادیان و داوری ، داور چهارم : ارغوانی

* پرسپولیس – راه آهن ، ساعت 16 ، ورزشگاه آزادی تهران
داور : محمود رفیعی ، کمک ها : کهوری و نظری ، داور چهارم : سید علی

* تراکتورسازی - شاهین بوشهر، ورزشگاه یادگار امام تبریز
داور : یدالله جهانبازی ، کمک ها : شمس و زارع  ، داور چهارم : فتاحی

* سایپا البرز- ملوان بندر انزلی ، ورزشگاه انقلاب کرج
داور : رهبر فام ، کمک ها : سخندان و شاهین ، داور چهارم : احمدی

* سپاهان - ذوب آهن ،  ورزشگاه فولاد شهراصفهان
داور : محسن ترکی کمک ها : شکور و فریمانی ، داور چهارم : مهرپیشه

* نفت تهران - پاس ، ورزشگاه شهید دستگردی تهران
داور : محمدی کمک ها : سنجری و قاسمی ، داور چهارم : محمدرضا فغانی

* نفت آبادان - شهرداری تبریز ، ورزشگاه تختی آبادان
داور: دانش مهر کمک ها : فراهانی و اسعدی ، داور چهارم : آمری
کد مطلب 1248097

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