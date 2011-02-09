100 در صد شهروندان تبریزی از شبکه فاضلاب شهری بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، ‌رضا پوررجب صبح روز چهارشنبه در آیین بهره برداری از پرو‍‍‍ژه ایستگاه پمپاژ آب ائل گلی تبریز، در حال حاضر 60 درصد جمعیت تبریز از خدمات شبکه فاضلاب استفاده می کنند که با راه اندازی مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز 100 در صد شهروندان تبریزی از شبکه فاضلاب شهری بهره مند خواهند شد.

رضا پوررجب با بیان این خبر، افزود: ایستگاه پمپاژ آب ائل گلی تبریز با 21 میلیارد ریال هزینه به بهره برداری رسید.

وی خاطر نشان کرد: هدف از احداث ایستگاه پمپاژ ائل گلی مرتفع، انتقال آب از مخزن ائل گلی مرتفع در تراز هزار و 630 متر به مخزن جدیدالاحداث جنوب شرق تبریز در تراز ارتفاعی هزار و 705 متر بوده و همچنین تغذیه شبکه توزیع تحت پوشش مخزن مزبور به صورت ثقلی و با فشار مناسب است.

پوررجب اذعان داشت: با اجرای پروژه ایستگاه پمپاژ ائل گلی شبکه توزیع آب مناطق باغچه بان، دادگستری، ویلا شهر، زعفرانیه و فردوس به خطوط خروجی مخزن جنوب شرق و مشکلات بهره برداری در سالهای گذشته که جریان آب مناطق مزبور قطع می شد مرتفع می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اضافه کرد: قبل از راه اندازی ایستگاه پمپاژ و بهره برداری از مخزن شرق تبریز، آب مورد نیاز مناطق میرداماد، کوی دادگستری و سهند از طریق پمپاژ مستقیم آب به شبکه توزیع تامین می شد که مشلات زیادی را از این بابت حوادث و اتفاقات شبکه توزیع می شد که در حال حاضر به صورت ذخیره سازی و توزیع ثقلی آب انجام می شود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه،‌ بالغ بر 500 هزار انشعاب آب و 300 هزار انشعاب فاضلاب مشترکین در تبریز از خـدمات این شرکت بهره مند هستند، ادامه داد: اسفند ماه امسال 400 میلیارد ریال و باقیمانده اوراق مشارکت در سال آینده عرضه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همچنین اظهار داشت: در سالهای آتی چهار ایستگاه پمپاژ آب به مدار بهره برداری وارد خواهد شد.