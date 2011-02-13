اولین یادواره شهدای روحانی بهشهر برگزار می شود

حجت الاسلام سید محمد بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در بهشهر اظهار داشت: این یادواره با هدف زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا، تکریم ارزشها، پاسداری از دستاوردهای شهدای روحانی و تبیین نقش روحانیت در دفاع مقدس برگزار می شود.

وی با بیان اینکه این یادواره، 28 بهمن ماه در بهشهر برگزار می شود افزود: برنامه ریزی، استمرار گرد آوری آثار شهدای روحانی، تنظیم، نگهداری و نشر آثار، برنامه ریزی در راستای تکریم رزمندگان از جمله وظایف ستاد یادواره شهدای روحانی بهشهر است.

بابایی یادآور شد: تهیه بانک اطلاعاتی، جمع آوری آثار مکتوب، صوتی، تصویری شهدای روحانی، باز آفرینی خاطرات و زندگی نامه، پیگیری برای ایجاد یادمان شهدای روحانی از جمله مهم ترین فعالیت های ستاد شهدای روحانی بهشهر است که در حال گردآوری آثار هستند.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی بهشهر با اشاره به سخنران این برنامه خاطر نشاتن کرد: در این برنامه و یادواره شهدا از سخنان حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، جانشین نماینده ولی‌فقیه در سپاه کشور بهره مند می شویم.

بابایی ادامه داد: مراحل انجام کار با نظارت و هماهنگی مناسبی با همکاری سپاه بهشهر، اداره تبلیغات اسلامی بهشهر و ادارات فرهنگی شهرستان در حال پیگیری و اجرا است.