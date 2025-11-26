به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد بابایی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای راهبری و هماهنگی بانوان شهرستان بهشهر که در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه بانوان، ابتدا باید مسائل اصلی این بخش به‌درستی شناخته شود.

وی با تأکید بر ضرورت مسئله‌محوری افزود: باید توان مسأله‌شناسی در جامعه بانوان تقویت شود و برای نمونه، موضوعاتی همچون حجاب به‌صورت دقیق شناسایی، تحلیل و سپس برای آن برنامه‌ریزی شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بهشهر، مطالبه‌گری و تقویت توانمندی بانوان را از نیازهای مهم جامعه دانست و گفت: هدف فعالیت‌های نهضت تبلیغی بانوان باید رشد، توانمندسازی و ارتقای جایگاه بانوان در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی باشد.

حجت‌الاسلام بابایی با اشاره به اهمیت نقش بانوان در پیشبرد امور فرهنگی، خاطرنشان کرد: پیگیری مطالبات فرهنگی و اجتماعی بانوان وابسته به افزایش سواد مطالبه‌گری است و باید در چنین نشست‌هایی، مشکلات به‌صورت دقیق بیان و برای رفع آن‌ها اقدام شود.

وی در پایان با اشاره به برگزاری جلسه شورای راهبردی و هماهنگی بانوان شهرستان‌های بهشهر و گلوگاه افزود: این شورا گامی مهم برای احیای دغدغه‌ها و پیگیری مشکلات بانوان است و باید با برنامه‌ریزی مؤثر، زمینه رفع مسائل مختلف فراهم شود.