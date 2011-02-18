کردستانیها اقدامات فتنه گران را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بعد از پایان نماز جمعه، مردم همیشه در صحنه استان کردستان در تمامی شهرها و روستاهای بزرگ استان ضمن حضور در راهپیمایی بزرگ اقدامات اغتشاشگران و عوامل فتنه در 25 بهمن ماه را محکوم و خواستار برخورد قاطع با عوامل این کار شدند.

در راهپیمایی شهر سنندج که با حضور خیل جمعیت نمازگزار از روبروی مسجد جامع تا میدان انقلاب برگزار شد، شعارهای مختلفی در خصوص برخورد قاطع با عوامل فتنه و همچنین اغتشاشگران سرداده شد و مردم سنندج بر محاکمه سران فتنه به دلیل اقدامات ضد انقلابی آنها تاکید کردند.

در این راهپیمایی همچنین مردم سنندج با سردادن شعارهای "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" بار دیگر ضمن محکوم کردن اقدامات دشمنان در کشور بر حمایت خود از نظام اسلامی و دفاع از آرمان های بلند امام راحل (ره) و شهیدان انقلاب اسلامی تاکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در تمامی شهرها و حتی روستاهای بزرگ استان کردستان نیز راهپیمایی های مختلفی در محکومیت اقدامات فتنه گران برگزار شد.