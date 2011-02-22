وتوی خواست جهانی از سوی آمریکا/ هشدار حقوق بشری به مسکو

تلاش ناکام آمریکا برای لغو نشست شورای امنیت درباره شهرک سازی رژیم اسرائیل

درحالی که شورای امنیت جمعه گذشته پیش نویس قطعنامه ای را در محکومیت شهرک سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی فلسطین مورد بررسی قرار داد، دولت "باراک اوباما" تلاش خود را برای لغو این جلسه انجام داد.

اوباما از "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست تا به رای گذاشتن پیش نویس قطعنامه محکومیت شهرک سازی صهیونیست ها در کرانه باختری را به تاخیر بیندازد.

آمریکا که در تلاش خود برای لغو نشست شورای امنیت ناکام ماند، در 29 بهمن ماه به این قطعنامه که در آن شهرک های یهودی نشین در اراضی فلسطینی غیر قانونی اعلام شده بود، رای منفی داد.

رای مخالف آمریکا به غیر قانونی خواندن شهرک های صهیونیست نشین در حالی صورت گرفت که 14 عضو دیگر این شورا به آن رای مثبت دادند. چین، روسیه، انگلیس و فرانسه 4 عضو از پنج عضو دائمی شورای امنیت به همراه 10 عضو غیر دائم و دوره ای این شورا شامل برزیل، بوسنی، کلمبیا، گابن، آلمان، هند، لبنان، نیجریه، پرتغال و آفریقای جنوبی به آن رای مثبت دادند.

در این پیش نویس از شورای امنیت خواسته شده بود تا شهرک های اسرائیلی تاسیس شده در اراضی اشغالی 1967 از جمله بیت المقدس شرقی را که مانعی عمده برای رسیدن به یک صلح عادلانه، پایدار و جامع بوجود آورده اند غیر قانونی اعلام کند.



درخواست ترکیه برای توقف شهرک سازی رژیم اسرائیل

"داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه 25 بهمن ماه که در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک صحبت می کرد از برنامه اسرائیل برای تمدید نکردن زمان توقف شهرک سازی که 10 ماه آن را بکار بست انتقاد کرد.

وزیر خارجه ترکیه همچنین از اهتمام ویژه آنکارا به گفتگوهای مستقیم بین رژیم اسرائیل و فلسطینی ها سخن گفت و افزود: تمامی طرف ها باید حسن نیت خود را برای حفظ صلح به نمایش بگذارند.

انتقاد شدید سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در روسیه

"ناوی پیلای" کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد 28 بهمن ماه در دیدار با "دیمیتری مدودف" رئیس جمهوری روسیه ضمن استقبال از تصویب کنوانسیون های حقوق بین المللی در روسیه، در عین حال نسبت به اجرا نشدن آنها انتقاد کرد.

وی از مقام های روسیه خواست تا از محدود کردن آزادی بیان خودداری کنند و تدابیر ضد تروریسم را با رعایت اصول حقوق بشر پیاده کند. پیلای که برای دیداری 5 روزه به روسیه سفر کرده بود در رابطه با اقدامات دولت روسیه برای مقابله با تروریسم گفت: اقدامات و تلاش های مدودف قابل قبول است، اما نمی توان از آن به عنوان یک "گام موفق" نام برد.

80 درصد مردم جهان به حمایتهای اجتماعی دسترسی ندارند

دبیرکل سازمان ملل در پیامی به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی (20 فوریه برابر با 1 اسفند) ضمن اعلام این واقعیت که 80 درصد از مردم جهان دسترسی به حمایتهای اجتماعی کافی ندارند خواستار عدالت اجتماعی برای همگان شد.

در پیام بان کی مون آمده است: پیگیری عدالت اجتماعی برای به حداکثر رساندن توان بالقوه رشد همراه با برابری و کاهش خطر ناآرامی های اجتماعی حیاتی است.

وی می گوید: عدالت اجتماعی بیش از امری اخلاقی است. عدالت اجتماعی بنیان ثبات ملی و سعادت جهانی است. فرصت های برابر، همبستگی و احترام به حقوق بشر برای گشودن تمامی توان بالقوه تولیدی ملت ها و مردم لازم است.

ادعای مضحک رایس درباره قطعنامه ضداسرائیلی

"سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد در توجیه مخالفت این کشور با قطعنامه ضد صهیونیستی شورای امنیت مدعی شد که توقف شهرک سازی به روند سازش خاورمیانه ضربه می زند.

وی در توجیه اقدام تعجب برانگیز آمریکا در وتو کردن این قطعنامه مدعی شد که این اقدام مغایر با تلاشهای واشنگتن برای انجام مذاکرات سازش بوده و ممکن است طرفین را از مسیر اصلی مذاکرات خارج کند.

این در حالی است که ادامه ساخت و ساز صهیونیستها در مناطق فلسطینی، اصلی ترین عامل توقف مذاکرات سازش است که با میانجیگری آمریکا مدتی پس از آغاز آن در ماه سپتامبر به حالت تعلیق در آمد.