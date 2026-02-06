غریب آبادی با دستیار وزیر خارجه چین دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دستیار وزیر خارجه چین در دیدار با معاون امور حقوقی و بین الملل وزیر امور خارجه ایران ، بار دیگر از حق تهران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای حمایت و بر لزوم حلوفصل سیاسی و دیپلماتیک پرونده هستهای ایران تاکید کرد.
«لیو بین» در دیدار با «کاظم غریبآبادی» که به چین سفرکرده، گفت: چین همواره از حلوفصل مسالمتآمیز مساله هستهای ایران از مسیر ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک حمایت کرده است.
وی با بیان اینکه پکن با تهدید به استفاده از زور و اعمال تحریمها مخالف است، افزود: چین از حق مشروع ایران برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای حمایت میکند.
این دیپلمات ارشد چینی تاکید کرد: ایران بارها بر عدم تمایل خود به توسعه سلاحهای هستهای تاکید کرده و چین هم آماده است با جامعه جهانی برای ادامه پیشبرد راهحلی مناسب و پایدار برای مساله هستهای ایران همکاری کند.
در این دیدار، غریبآبادی نیز با قدردانی از موضع بیطرفانه و منصفانه چین در قبال مساله هستهای ایران، بر تمایل تهران برای حفظ ارتباط و هماهنگی مستمر با پکن تاکید کرد.
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