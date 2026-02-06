افتتاح همزمان ۳۵ پروژه دهه فجر در دامغان

علیرضا نوچه ناسار در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه در ششمین روز از دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ۳۵ پروژه عمرانی و اقتصادی و خدماتی در دامغان افتتاح شد، تاکید کرد: مجموع اعتبارات این طرح ها ۳۷۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: امروز با حضور جمعی از مسئولان پروژه توسعه فیدر پست ۶۳ کیلو ولت به همراه تجهیزات و هوشمند سازی شبکه شهرک صنعتی دامغان با اعتبار ۱۸ میلیارد تومان افتتاح شد.

فرماندار دامغان همچنین از اجرای طرح هادی در ۲۵ روستای شهرستان دامغان از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اعتبار ۲۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان خبر داد و افزود: اجرای این پروژه یکی از مطالبات جدی مردم روستاهای شهرستان دامغان بود.

نوچه ناسار همچنین با بیان اینکه پروژه راه سازی محورهای بها آباد ـ زرگرآباد و مهماندویه از سوی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان امروز به بهره برداری رسید بیان کرد: افتتاح نیروگاه های خورشیدی سه مگاواتی امروان، سرکویر و جاوید از سوی بخش خصوصی در مجموع با اعتبار ۳۱۵ میلیارد تومان از دیگر طرح های افتتاحی امروز است.

وی در ادامه از افتتاح پروژه های ایستگاه های باران سنجی و اقلیم شناسی در روستاهای اگره و منطقه سرکویر از سوی اداره کل هواشناسی استان سمنان خبر داد و گفت: برای بهره برداری از این ۳۵ پروژه مجموعاً اعتباری معادل ۳۷۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.