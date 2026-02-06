بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از قنات تاریخی گناباد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز جمعه احمد میدری در بازدید از قنات قصبه گناباد، با همراهی محمدعلی نبی‌پور، معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی، محمد زارعی، فرماندار گناباد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و محمدپور، نماینده گناباد و بجستان در مجلس، از این شاهکار مهندسی تاریخی دیدن کردند.

قنات قصبه، به عنوان عمیق‌ترین قنات جهان و یکی از آثار ثبت‌شده در میراث جهانی یونسکو، نمونه‌ای بی‌نظیر از تمدن و خلاقیت ایرانی در مدیریت پایدار آب است.

این بازدید میدانی، نشان‌دهنده توجه مسئولان به ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و فرهنگی استان خراسان رضوی و ضرورت حفاظت و معرفی این میراث کهن به شمار می‌رود.