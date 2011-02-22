به گزارش مهر، به نقل از ورایتی پیش از این فیلمسازان بزرگی چون مارتین اسکورسیزی، آتوم اگویان، هو شیائو شین و جان بورمن ریاست بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه و سینه فونداسیون را بر عهده گرفته بودند.



در کارنامه هنری گوندری ساخت هفت فیلم بلند، هفت فیلم کوتاه و نزدیک به هفتاد کلیپ موسیقی به چشم می‌خورد. جدید ترین فیلم گوندری "زنبور سبز" نام دارد که این روزها بر پرده سینماهای جهان است.



نخستین فیلم گوندری "طبیعت بشری" نام داشت. این فیلم که بر اساس فیلمنامه‌ای نوشته چارلی کافمن ساخته شد در بخش خارج از مسابقه جشنواره کن سال 2001 به نمایش در آمد. او هفت سال بعد بار دیگر به جشنواره کن بازگشت و این بار با فیلم "توکیو" در بخش نوعی نگاه شرکت کرد. یک سال بعد هم گوندری مستند "خاری در قلب" را در بخش خارج از مسابقه حاضر شد.



مهمترین فیلم گوندری "درخشش ابدی یک ذهن بی‌آلایش" نام دارد که در سال 2005 جایزه اسکار بهترین فیلمنامه را به دست آورد. فیلم "زنبور سبز" که از ماه گذشته اکران خود را آغاز کرده تاکنون پر فروش ترین فیلم گوندری محسوب می‌شود.



گوندری همراه با دیگر اعضای هیئت داوری این بخش ، روز 20 ماه مه ( 28 اردیبهشت) آینده سه جایزه بخش سینه فونداسیون را اهدا می‌کند و دو روز بعد در خلال مراسم اختتامیه جشنواره کن نخل طلای بهترین فیلم کوتاه را به برنده می‌دهد.