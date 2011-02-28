بسیج وزارت کار 17 کاروان را به سرزمین نور اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، ایثارگران وخانواده های معظم شهدا وبسیجیان پایگاههای وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان آموزش فنی وحرفه ای درقالب 17 کاروان و6 دوره زمان بندی به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام می شوند.



سرهنگ رسولی فرمانده مرکز بسیج وزارت کار واموراجتماعی گفت: اعزام کاروان راهیان نور اشاعه فرهنگ ایثار وفداکاری رزمندگان است وازکارهای ماندگار و فرهنگی بسیج می باشد که هر ساله با استقبال چشمگیر روبرو شده وجوانان میدانند که پیشرفت کل کشور ودستاوردهای 30 ساله انقلاب در همه ابعاد مدیون خون شهدا وایثارگری رزمندگان است.

رسولی افزود :17کاروان راهیان نور بسیج وزارت کار و رده های بسیج شهری در 6 دوره 3 روزه به مدت 18روز از امکانات موجود در خرمشهر و آبادان استفاده نموده و از جنوب کشور بازدید خواهند داشت.



فرمانده مرکز بسیج وزارت کار واموراجتماعی در پایان گفت: از جمله برنامه های فرهنگی این مرکز تحویل بسته های فرهنگی ،بیان روایت جنگ از زبان راوی، حضور مداح و روحانی و اقامه نماز جماعت در محل یادمانهای شهداء است.