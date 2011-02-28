داشتن معیارهای استاندارد ملی برای تولیدات صنعتی کشور اجباری می شود

محمدعلی یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: تمامی دستگاه های ذیربط باید برای تحقق این امر همکاری کرده و بویژه در زمینه استاندارد سازی قطعات خودرو و چای اقدامات موثری در حال انجام است.

وی همچنین از تمامی واحدهای تولیدی درخواست کرد برای اطلاع از نحوه اقدام برای استاندارد سازی محصولات خود در اسرع وقت به اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی و یا وب سایت این اداره کل مراجعه کنند.

مدیرکل استاندارد گیلان گفت: استاندارد و استاندارد کردن از پایه ­های استوار علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقش بسزایی دارد و باید برای افزایش سطح کیفیت ها تلاش کرد تا به فن ‌آوری پیشرفته تولید هر محصول نائل آمد.

وی با اشاره به اینکه استاندارد به نیازهای فردی و اقتصادی مصرف‌ کنندگان وهمچنین استحکام صنعت و فن آوری توجه ویژه دارد، افزود: سود حاصل از رعایت استاندارد برای تولید ‌کنندگان بیش از مصرف‌ کنندگان است، زیرا صرفه­ جویی های حاصل از کاهش انواع قطعات و مواد اولیه غیرضرروی و ضایعات، به قدری چشمگیر است که هرگونه سرمایه‌ گذاری در زمینه استاندارد سازی فرآورده­ ها و خدمات را برای صاحبان صنایع موجه می ‌سازد.

یوسفی با بیان اینکه با اجرای قوانین و مقررات استاندارد هزینه­ های انبارداری و ساخت ابزار و ماشین آلات تنزل می ‌یابد، روند تولید منظم، آرایش عملکرد کارخانه ­ها به نحو متعادلی تنظیم، نگهداری اسناد، نقشه­ ها و طرح های مربوط به تولید محصولات طبق یک نظام دقیق بازیابی سریع، طبقه ­بندی و بایگانی می­ شود، اظهارداشت: همکاری میان واحدهای مختلف سازمان یا کارخانه برای پیشبرد روند تولید میسر و تفاهم کارکنان در مسائل فنی تحقق می‌ پذیرد و سرانجام با تولید کالای دارای کیفیت و بسته ­بندی مطلوب، رضایت مصرف‌ کنندگان نیز جلب می‌ شود و بدین ترتیب استاندارد، شالوده استواری را برای پیشرفت و توسعه صنعت و اقتصاد فراهم می ­سازد.

وی گفت: در جهان صنعتی امروز همه چیز در حال تحول است، در این عرصه استانداردهای جدیدی که به "مدیریت کیفیت " موسوم است فقط به نتیجه محصول نهایی بسنده نمی ­کند، بلکه یک خط تولید را از ابتدا تا انتها زیر نظر می ­گیرد، این مدیریت برنامه‌ ریز و هدفمند، زندگی و پویایی را به بخش های سازمانی هدیه می‌ دهد.

مدیرکل استاندارد گیلان ادامه داد: سرمایه­ گذاری برای بهبود کیفیت کالاهای تولیدی برای پاسخگویی به نیازهای مصرف‌ کنندگان داخلی و راهیابی کالاها به بازارهای جهانی و کاهش واردات، مهمترین اصل درخط مشی توسعه اقتصادی است.

وی یادآورشد: هر کشور درحال توسعه، که افزایش و بهبود ظرفیت های صنعتی را در رأس برنامه­ های خود قرار داده باشد، در می­ یابد که استاندارد کردن شاخص های تولید و خدمات و همچنین سنجش و کنترل کیفیت محصولات، یکی از نکات اصلی در برنامه ­های توسعه است.