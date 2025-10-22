فرماندار عسلویه: نمایندگی استاندارد شهرستان به اداره ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در بازدید از اداره استاندارد عسلویه با تبریک این مناسبت مهم به رئیس و تمامی همکاران اداره استاندارد، بر نقش محوری و انکارناپذیر استاندارد در ارتقای کیفیت، تضمین سلامت کالاها و خدمات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه عسلویه به عنوان قطب انرژی کشور، اظهار داشت: در منطقه‌ای با این حجم از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، استاندارد تنها یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه پایدار، افزایش رقابت‌پذیری، ایمنی و افزایش سطح رضایت شهروندان است.

فرماندار عسلویه در تشریح وظایف حساس این اداره خاطرنشان کرد: نظارت دقیق بر کیفیت کالاهای تولیدی و وارداتی، اجرای دقیق مقررات و آئین‌نامه‌های ملی و بین‌المللی، و ترویج فرهنگ استاندارد در میان واحدهای تولیدی و صنعتی و آحاد جامعه، از ارکان اصلی مأموریت این مجموعه است که تحقق آن نقش مستقیمی در بهبود فضای کسب‌وکار و رضایت مندی مردم دارد.

وی گفت: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و موقعیت راهبردی این شهرستان، ضروری است نمایندگی استاندارد عسلویه از نظر ساختار، نیروی انسانی و امکانات به اداره ارتقا یابد تا پاسخگوی نیازهای منطقه باشد.