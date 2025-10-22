  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

فرماندار عسلویه: نمایندگی استاندارد شهرستان به اداره ارتقا یابد

بوشهر- فرماندار عسلویه گفت: ضروری است نمایندگی استاندارد عسلویه از نظر ساختار، نیروی انسانی و امکانات به اداره ارتقا یابد تا پاسخگوی نیازهای منطقه باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار صبح چهارشنبه در بازدید از اداره استاندارد عسلویه با تبریک این مناسبت مهم به رئیس و تمامی همکاران اداره استاندارد، بر نقش محوری و انکارناپذیر استاندارد در ارتقای کیفیت، تضمین سلامت کالاها و خدمات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه عسلویه به عنوان قطب انرژی کشور، اظهار داشت: در منطقه‌ای با این حجم از فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، استاندارد تنها یک شعار نیست، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر برای توسعه پایدار، افزایش رقابت‌پذیری، ایمنی و افزایش سطح رضایت شهروندان است.

فرماندار عسلویه در تشریح وظایف حساس این اداره خاطرنشان کرد: نظارت دقیق بر کیفیت کالاهای تولیدی و وارداتی، اجرای دقیق مقررات و آئین‌نامه‌های ملی و بین‌المللی، و ترویج فرهنگ استاندارد در میان واحدهای تولیدی و صنعتی و آحاد جامعه، از ارکان اصلی مأموریت این مجموعه است که تحقق آن نقش مستقیمی در بهبود فضای کسب‌وکار و رضایت مندی مردم دارد.

وی گفت: با توجه به ظرفیت‌های صنعتی، اقتصادی و موقعیت راهبردی این شهرستان، ضروری است نمایندگی استاندارد عسلویه از نظر ساختار، نیروی انسانی و امکانات به اداره ارتقا یابد تا پاسخگوی نیازهای منطقه باشد.

