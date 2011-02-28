شورای قضایی نقطه عطفی در ارتقا کمی و کیفی فعالیتهای قوه قضائیه در مقیاس استانی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام علی مظفری در جلسه شورای قضایی استان که در محل دادگستری کل استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: این شورا دارای ظرفیت فراوانی در راستای تحقق چشم انداز بایسته برنامه های قضایی استان است که تعامل اعضای شورا بدون تردید به نفع خانواده قضایی است که می تواند انسجام ارزشمندی به دنبال داشته باشد.

وی با توجه به سفر قریب الوقوع ریاست جمهوری و هیئت دولت به استان افزود: از جمیع اعضاء شورا می خواهم که در برنامه های این سفر حضور فعال داشته باشند و از این فرصت بهره برداری لازم را در راستای اجرای مطلوب تر برنامه های سازمان خود داشته باشند و آنچه که برای مجموعه قضایی استان حائز اهمیت است حضور مقام عالی وزارت دادگستری در این سفر است که شایسته است شورای قضایی ضمن جمع بندی خواسته ها و بیان دقیق موانع و مشکلات خود در ارتفاع معضلات پیش رو گامهای اساسی و بلند بردارد.

در این جلسه اعضای شورا نیز نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و دبیر جلسه هم به ارائه گزارشی از روند تشکیل و فعالیت شورا از بدو تأسیس تاکنون پرداخت.

محمد توحیدی فر دبیر شورای قضایی استان کرمانشاه آغاز بکار این شورا را سال 1385 عنوان کرد و گفت: تاکنون این شورا 22 بار تشکیل جلسه داده و مجموعاً 142 مصوبه داشته که بحمدالله هیچ مصوبه اجرا نشده ای نداریم و از این حیث شورای قضایی استان کرمانشاه شورایی کارآمد و عملیاتی است.