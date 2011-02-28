به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا زیبایینژاد در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان با اشاره به آسیبهای به وجود آمده در حوزه مسائل زنان و خانواده اظهار داشت: در این زمینه ارائه الگوی جامع شخصیت زن مسلمان ضروری است.
وی افزود: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ، وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با توجه به آسیبشناسی لازم در این حوزه، تلاش میکند با تبیین مفاهیم و ارائه الگویی جامع از شخصیت زن مسلمان، از یک سو به ارتقاء سطح آگاهی زنان مسلمان و از سوی دیگر به مقابله با آسیبهای مذکور بپردازد.
زیبایینژاد به تبیین دیدگاههای دفتر مطالعات و تحقیقات و زنان در حوزه مطالعات زنان و خانواده پرداخت و با اشاره به تغییر و تحولات بنیادین در عرصه علم افزود: جریان علمی تاکنون سه موج را پشتسر گذاشته است؛ در موج اول که پیش از قرن هجده میلادی آغاز شد، فراگیری علم مختص قشر محدودی از افراد با عنوان نخبگان بود و مرحلة دوم که پس از قرن هجده تا دهة 1960 میلادی ادامه مییابد، عصر جهش علمی و انتشار علوم در سطح عموم جامعه بود.
وی با بیان اینکه عصر حاضر، موج سوم و اقتصادی شدن علم است، به بررسی آثار و تبعات تغییر مفاهیم علمی در جوامع پرداخت، افزود: علم در عصر حاضر تحت سلطه نظام سرمایهداری تولید و جهتدهی میشود.
وی تغییر در مفاهیم زندگی و هنجارهای جامعه امروزی را ناشی از جهتداری علوم دانست و با اشاره به اینکه تولید علوم الحادی زاییدة فلسفة تجربهمحور غرب است، گفت: براساس این نگاه، علوم با مفاهیمی الحادی در حوزههای مختلف اقتصاد، روانشناسی و جامعهشناسی عجین شده است.
زیبایینژاد با بیان اینکه امروز شاهد جهتگیری جوامع به سمت مصرفگرایی، تشکیل شبکههای اجتماعی مبتذل و از بین رفتن ساختار سنتی خانواده هستیم، این سوگیری را ناشی از تغییر الگوها و مفاهیم در همة حوزههای زندگی از جمله حوزه مسائل زنان قلمداد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان ارائه الگوی جامع از شخصیت زن مسلمان را ضروری دانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدرضا زیبایینژاد در دیدار جمعی از دانشجویان دانشگاه زنجان با اشاره به آسیبهای به وجود آمده در حوزه مسائل زنان و خانواده اظهار داشت: در این زمینه ارائه الگوی جامع شخصیت زن مسلمان ضروری است.
نظر شما