وزیر دفاع وارد باکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جهت دیدار با رییس جمهور و همتای آذری خود وارد شهر باکو شد.
این سفر در چارچوب توسعه مناسبات امنیتی ودفاعی و تبادل نظر در خصوص برقراری صلح و ثبات در منطقه میان دو کشور همسایه انجام میشود.
بر اساس برنامه اعلامشده، دیدار و گفتوگو با «الهام علیاف» رئیسجمهور جمهوری آذربایجان و همچنین نشست رسمی با وزیر دفاع این کشور، از مهمترین برنامههای وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در این سفر است.
گفتوگو درباره گسترش همکاریهای دوجانبه، بررسی تحولات منطقهای، و تأکید بر نقش تعاملات سازنده در تقویت صلح و ثبات منطقه از محورهای اصلی این دیدارها خواهد بود.
نظر شما