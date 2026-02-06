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۱۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

وزیر دفاع وارد باکو شد

وزیر دفاع وارد باکو شد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، به منظور دیدار با رئیس‌جمهور و همتای آذری خود، وارد شهر باکو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان «عزیز نصیرزاده» وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، جهت دیدار با رییس جمهور و همتای آذری خود وارد شهر باکو شد.

این سفر در چارچوب توسعه مناسبات امنیتی ودفاعی و تبادل نظر در خصوص برقراری صلح و ثبات در منطقه میان دو کشور همسایه انجام می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، دیدار و گفت‌وگو با «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان و همچنین نشست رسمی با وزیر دفاع این کشور، از مهم‌ترین برنامه‌های وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در این سفر است.

گفت‌وگو درباره گسترش همکاری‌های دوجانبه، بررسی تحولات منطقه‌ای، و تأکید بر نقش تعاملات سازنده در تقویت صلح و ثبات منطقه از محورهای اصلی این دیدارها خواهد بود.

کد مطلب 6740877
محسن صمیمی

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