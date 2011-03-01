15 درصد در حوزه آرد و نان گلستان صرفه جویی شد

سید حمید رضا میرآفتاب در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مهمترین اتفاقی که با اجرای این قانون در حوزه آرد و نان استان افتاد، مدیریت مردم بر مصرف آرد و نان خود بوده است.

وی ادامه داد: با پرداخت مبالغی به عنوان یارانه نان به مردم از سوی دولت، مصرف نان و آرد آنها مدیریت شده است و این مسئله باعث شده براساس نیاز روزانه خود نان خریداری کنند و به دنبال نان با کیفیت بالا باشند.

میرآفتاب خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از صرفه جویی های صورت گرفته بر اساس قانون و ضوابط حاکم بر قانون هدفمند سازی یارانه ها ، صرف بهبود زیرساختهای تولید و نگهداری گندم و تجهیزات کشاورزی سراسر کشور می شود.

به گفته میرآفتاب کمک به تجهیز و نگهداری کارخانجات آرد ، بهسازی واحدهای نانوایی و راه اندازی کارخانجات نان صنعتی در کشور و به تبع آن استان گلستان از فعالیتهای دیگری است که از محل صرفه جویی های صورت گرفته انجام می شود.

وی در بخش دیگری از سخنانش اظهارداشت: وزارت بازرگانی با هماهنگی دستگاه های دیگر از جمله وزارت بهداشت و درمان ، سازمان فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارخانجات آرد ، آموزش مستمر نانوایان و مسئولان کنترل کیفی کارخانجات آرد را در دستور کار دارد تا ضمن تحویل آرد مناسب و مطلوب توسط کارخانجات آرد، نانوایان نیز ، نحوه صحیح پخت نان را آموزش ببینند و به نوعی زنجیره تولید نان دست به دست هم داده تا سطح کیفی نان ارتقا یابد.

میرآفتاب افزود: انتخاب آرد نیز بخشی دیگر از زنجیره تولید نان است که برعهده نانوایان گذاشته شده تا بدین وسیله شاهد ارتقای سطح کیفی نان در گلستان باشیم.

عضو هیئت مدیره شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه دو کشور با تاکید بر افزایش ساعات آموزش نانوایان در گلستان تصریح کرد : تاکنون دوره های متفاوت و متنوعی در این زمینه در گلستان برگزار شده که می توان با جرات گفت این استان در آموزش نانوایان استان در کشور پیشرو بوده است.

میرآفتاب گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، نانوایان براساس مشتری مداری فعالیت می کنند و در این میدان رقابت به وجود آمده ، تنها نانوایانی در گردونه باقی می مانند که جلب رضایت مشتری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گلستان همچنین از نصب بنرهای رضایت سنجی مشتریان در سطح تمامی نانوایی های استان گلستان خبر داد و گفت: این بنرها به منظور سنجش میزان رضایت مردم از کیفیت نان تولید شده توسط واحدهای خبازی در این واحدها نصب شده و قرار است جشنواره ای کشوری به جهت انتخاب نانوای برتر از پیام های کوتاه ارسالی شهروندان برگزار خواهد شد.

وی در پایان از مردم خواست که نظرات خود را در خصوص کیفیت نان از طریق سامانه سراسری پیام کوتاه 30001518 اعلام تا نانوایانی که نان پخت می کنند، مورد ارزیابی قرار گیرند .