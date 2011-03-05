محیط شهری گرگان برای معلولان مناسب سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جعفر گرزین عصر شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی اعتبارات سال 90 شهرستان در ارتباط با مناسب سازی اظهار داشت در جهان 650 میلیون نفر معلول داریم ،سالانه 8.5 میلیون نفر به رقم آن افزوده می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در شبانه روز 23 هزار و 200 نفر از نوزادان دچار نقص جسمی اند و با میانگین نرخ 8.5 درصدی 10درصد از جمعیت معلول محاسبه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که کشورمان از دوران جوانی به جمعیت میانسالی رسیده مناسب سازی برای سالمندان، جانبازان، معلولان امری اجتناب ناپذیر است.

فرماندار گرگان یادآورشد: انتظار داریم همت مستمر شهرداران و سایر مسئولین می توان شاهد کارهای مثبتی در برطرف کردن نیازهای این قشر بود.

گرزین همچنین با اشاره به فرارسیدن سال جدید، از معرفی بازرسان ویژه نوروزی در شهرستان خبر داد.

وی اظهار داشت: اقدام بازرسان نظارت بر دستگاه ها و کمیته هاست و بازرسان بصورت برنامه ریزی شده و ناگهانی از کلیه دستگاه های خدمات رسان گزارش گیری و در صورت مشاهده تخلفات به فرمانداری منعکس کنند.

همچنین مقرر شد گزارشات هر 48 ساعت به ستاد شهرستان ارسال شود ، مستند سازی از مشاهدات واظهارات صورت پذیرد و از هرگونه برخورد یا مجادله با مدیران اجتناب کنند.