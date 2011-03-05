حوادث تروریستی با هدف ناامن جلوه دادن کردستان است

ولی الله میرزائی اصل در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی جمعه شب در سنندج که منجر به شهادت چهار محیط بان حفاظت محیط زیست کردستان شد، اظهار داشت: دشمن از هر توطئه ای برای ایجاد اختلاف در این استان و ناامن جلوه دادن منطقه استفاده می کند.

وی عنوان کرد: بدون شک از بدو پیروزی انقلاب اسلامی ایران دشمنان نظام، امنیت و توسعه کردستان را نمی خواستند و از همان روزهای اولیه با توطئه های مختلف تلاش کرده اند تا با ناامن جلوه دادن کردستان از توسعه و پیشرفت آن به شدت جلوگیری کرده و دسیسه های خود را اجرایی کنند.

فرماندار سنندج اقدامات تروریستی در این شهر و به شهادت رساندن چهار محیط بان در حین انجام وظیفه را اقدامی ضد بشری خواند و گفت: بعد از وقوع حادثه و اطلاع مسئولان از آن، جلسات و بررسی های مختلفی در راستای شناسایی عوامل این حادثه شروع شده و بدون شک به صورت ویژه این حادثه مورد بررسی قرار می گیرد.

میرزائی اصل با اشاره به لزوم هوشیاری و آگاهی مردم استان کردستان در راستای مقابله با توطئه ها و دسیسه های دشمنان خاطرنشان کرد: بدون شک مردم آگاه و بصیر استان کردستان همانند تمامی توطئه های دشمن، این بار نیز با حضور خود در صحنه این جنایات را محکوم کرده و دشمن را از رسیدن به اهداف شوم خود باز می دارند.

جمعه شب و راس ساعت 21:30 در اقدامی مسلحانه چهار محیط بان اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان در حین انجام ماموریت ادارای و در اطراف شهر سنندج در روستای دوشان مورد حمله قرار گرفته و هر چهار نفر به شهادت رسیدند که تاکنون عاملین این اقدام مسلحانه شناسایی نشده و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.