اجرای 91 پروژه ملی و استانی در بخش مسکن اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، صدیف بدری بعد از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور زیر بنایی استان اظهار داشت: از این تعداد 88 پروژه استانی و سه پروژه ملی است.



وی اعتبار پروژه های استانی را بیش از 144 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: برای اجرای پروژه های ملی نیز اعتباری بالغ بر 89 میلیارد ریال برآورد شده که بخشی از این اعتبار اختصاص یافته و هزینه می شود.



با بیان اینکه پروژه های چند صد واحدی مسکن مهر نیز که در سطح استان اجرایی می شود، به عنوان یک پروژه مد نظر قرار گرفته است، اضافه کرد: امسال اولویت این سازمان اتمام پروژه های نیمه تمام و بهره برداری از این طرحها است.



هیچ پروژه ای بدون تصویب کارگروه امور زیر بنایی اجرا نمی شود



در این جلسه مدیر کل دفتر فنی استانداری اردبیل نیز با اشاره به وظیفه اصلی این کارگروه که بررسی، مطالعه و تصویب پروژه های جدید می باشد، ابراز داشت: اولویت بندی اجرای پروژه ها با نظارت دفتر فنی انجام و هیچ پروژه ای بدون تصویب کارگروه امور زیر بنایی اجرایی نمی شود.



خداوردی رحمانی تصریح کرد: در این کارگروه مسائل و مشکلات پروژه های عمرانی در راستای پیشرفت فیزیکی مورد بررسی قرار می گیرد , بازدید کارشناسان فنی از پروژه های نیمه تمام و جابه جایی پروژه های عمرانی در صورت صلاحدید از جمله وظایف آن است.



وی خاطر نشان کرد: پس از توزیع و تخصیص اعتبارات مطالعه پروژه ها زیر نظر این کارگروه فعالیت کارشناسی را آغاز می کند و پس از بررسی و تصویب به شورای برنامه ریزی منتقل می شود.



مدیر کل دفتر فنی استانداری اردبیل همچنین خواستار تعیین تکلیف پروژه های نیمه تمام در سطح استان شد و از عدم نظارت و توجه کافی دستگاه های مجری در توزیع اعتبارات انتقاد کرد.



وی مطالبات بسیار زیاد پیمانکاران با توجه به حجم بیشتر فعالیتهای عمرانی، عدم توان پرداخت هزینه، عدم تطابق هزینه ها با اعتبارات مصوب و افزایش قیمت تمام شده پروژه ها در مقایسه با اعتبارات تخصیصی را از جمله عمده ترین مشکلات در پروژه های عمرانی استان عنوان کرد.