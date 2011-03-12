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۲۱ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۳۱

محققی به مهر خبر داد: اجرای چهار سند آموزش علوم پزشکی در سال 90/ اجرای سیاست ارتقای تحصیلی

محققی به مهر خبر داد: اجرای چهار سند آموزش علوم پزشکی در سال 90/ اجرای سیاست ارتقای تحصیلی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از اجرای چهار سند مهم آموزشی در حوزه علوم پزشکی در سال 90 خبر داد و گفت: سیاست های ارتقای تحصیلی دانشجویان در سال 90 اجرا می شود.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اجرایی کردن 4 سند مهم آموزشی برای سال 90 و اجرای چند بخشنامه و سند آموزشی در نشست معاونان آموزشی به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: نقشه جامع علمی کشور در بخش سلامت، سند برنامه پنجم توسعه در بخش علم و فناوری، سند آیین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاهها که در شورایعالی انقلاب فرهنگی تصویب شد از جمله این اسناد است که در سال 90 اجرا می شود.

محققی اظهار داشت: سیاستهای جدید ارتقای تحصیلی دانشجویان و تصمیمات جدید شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت برای سال 90 مورد تاکید معاونان آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: تحول در آزمون ها از جمله واگذاری آزمون گواهینامه به دانشگاهها و تحول در آزمون دستیاری دوره سی و نهم از دیگر مسائلی است برای سال جدید اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 1272416

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