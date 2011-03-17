مصطفی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به اینکه طرح نوروزی راه و ترابری قم از ۲۵ اسفندماه آغاز شده است گفت: این طرح تا روز ۱۶ فروردین ماه ادامه خواهد داشت و ۱۸ اکیپ در این ایام بر جاده‌های مواصلاتی قم نظارت دارند.



وی با اشاره به وظایف راهداری استان در ایام نوروزی ابراز داشت: شستشوی علائم راه‌های حوزه استان، زیباسازی منظر راه با استفاده از حریم زنی، لکه گیری سطح رویه راه‌ها و به روز رسانی تابلو‌ها از جمله وظایف راهداری است.



معاون راهداری داره کل راه وترابری قم وظیفه دوم راهداری را در رابطه با استقرار اکیپ در راه‌های مواصلاتی استان عنوان کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه ۱۷۱ کیلومتر از جاده‌های حوزه استان قم مجهز به سیستم روشنایی هستند برای روشن نگه داشتن جاده‌ها در شب، ۶ اکیپ مستقر شده‌اند تا در صورت خاموشی نسبت به رفع نواقص اقدام کنند.



2 اکیپ شبانه روز بر گاردریل‌های جاده‌های قم نظارت دارند



وی در ادامه با اشاره به ترافیک سنگین در راه‌های مواصلاتی قم بیان داشت: با توجه به این موضوع امکان برخورد با گاردریل‌های حوزه استحفاظی استان دور از انتظار نیست و براین اساس ۲ اکیپ شبانه روزی بر گاردریل‌های استان و رفع نواقص و تعمیرات آن نظارت دارند.



عباسی ادامه داد: همچنین به منظور تعمیر خودور‌هایی که در راه دچار نقص فنی می‌شوند نیز ۲ اکیپ به شکل شبانه روزی فعالیت خواهند داشت.



وی در ادامه بیان داشت: ۸ اکیپ شبانه روزی گشت راهداری نیز در حوزه‌های مواصلاتی مستقر شده‌اند که در مواقع بروز حادثه و پاکسازی سطح جاده‌ها در اسرع وقت فعالیت می‌کنند.



7 راهدار خانه ثابت در جادههای قم مستقر شده اند



معاون راهداری اداره کل راه و ترابری قم در ادامه به استقرار ۷ راهدار خانه ثابت در جاده‌های قم اشاره کرد و بیان داشت: این راهدارخانه‌ها نیز از ۲۵ اسفندماه به تجهیزات لازم مجهز شده‌اند تا به مسافرین در راه مانده که بر اثر نقص فنی خودرو دچار مشکل شده‌اند امداد رسانی کنند.



وی با اشاره به استقرار یک دستگاه جرثقیل ۱۰ تن در عوارضی قم بیان کرد: با هماهنگی‌هایی که با اداره کل راه و ترابری استان صورت گرفته است ۲ دستگاه جرثقیل سنگین نیز در محورهای منتهی به سلفچگان مستقر می‌شوند.



مسافرین بازگشت خود را به ساعت پایانی تعطیلات موکول نکنند



عباسی در ادامه با توصیه‌هایی به مسافران عنوان کرد: با توجه به ترافیک سنگینی که در جاده‌های استان قم، مسافرین نوروزی در ایام پایان تعطیلات که پنجم و سیزدهم فروردین‌ماه است سعی کنند برنامه‌های بازگشت خود را به ساعات پایانی تعطیلات موکول نکنند.



وی در ادامه بیان کرد: با توجه به تغییرات ناپایدار جوی و بارش‌های اخیر مسافرین لوازم گرمایشی را به همراه داشته باشند و همچنین از ایمنی خودروی خود کاملا اطمینان حاصل کنند تا در حین سفر دچار مشکل نشوند.