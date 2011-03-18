اسکوربرد و سالن بسکتبال ورزشگاه حیدریان اجازه بازی به ما نداد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهران حاتمی بعد از باخت تیمش در هفته بیست و دوم مسابقات بسکتبال لیگ بر‌تر کشور با نتیجه 77 به 58 در برابر تیم راه و ترابری قم که ساعت 16 در سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان برگزار شد در جمع خبرنگاران بیان کرد: تنها نکته کوچک این بازی اسکوربرد نو آن بود و تبریک عرض می‌کنم که اسکوربرد سالن دو هزار نفری ورزشگاه شهید حیدریان نو است اما این نو بودن بیش از حد گریبان تیم دانشگاه آزاد تهران را گرفت و اعصاب تیم ما را خرد کرد.



وی گفت: از لحاظ فنی ما نتوانستیم در برابر تیم راه و ترابری قم کاری را انجام دهیم بدلیل اینکه اسکوربرد، وقت و سالن دو هزار نفری ورزشگاه حیدریان اجازه بازی کردن را به ما نداد.



سرمربی تیم دانشگاه آزاد تهران اظهار داشت: بازیکنان تیم دانشگاه آزاد وقت، نتایج و خطاهای خودشان را نمی‌دانستند و همین امر سبب عدم تمرکز آنها شد.



وی بیان کرد: بازیکنان تیم دانشگاه آزاد تهران در بازی خوب ظاهر نشدند و بازی بدی را از خود به نمایش گذاشتند و با توجه به میزبان بودن تیم راه و ترابری قم شرایط برای این تیم برای اطلاع رسانی مناسبشان بهتر بود.



حاتمی ادامه داد: نگران از دست دادن امتیاز این بازی نیستیم. بازی برد و باخت است و با توجه به اینکه بازیکنان تیم دانشگاه آزاد تهران بد بازی کردند امیدورام سال جدید خوب بازی کنند.



وی در خصوص بازی در مرحله پلی آف اظهار داشت: در حال حاضر ما در جایگاه ششم جدول هستیم و فکر می‌کنم در پلی آف نیز با پتروشیمی بازی کنیم.