به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ، به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار پیامی به شرح زیر صادر کرد:

بیستم فروردین‌ماه سال 1390 روز پنجم جمادی الاول، سالروز ولادت با سعادت بزرگ پرستار کربلا و غمخوار امامت و ولایت در عاشورا، دخت بسیجی عالی(ع) و زهرا (س) حضرت زینب کبری (س) بر همه رهپویان آن حضرت خصوصا پرستاران مومن زحمتکش، دلسوز و فداکار مبارک باد.

روز میلاد اسوه زنان حسینی در حالی فرا رسیده است که پرستاران شکوه زینبی را در انقلاب مردم بحرین، یمن، لیبی و مصر به نمایش گذاشته‌اند، تکریم و تعظیم این روز به خاطر تولید اسوه نیکی‌ها و کرامات عالیه انسانی و به جهت ولادت الگوی شجاعت صبر استقامت و پرستاری است. شیرزنی که با مبارزه تقوا و پایداری در نیابت از حسین (ع) و رساندن پیام عاشورا، جاودانه تاریخ شد.

نامگذاری این روز بزرگ به نام پرستار در نظام الهی جمهوری اسلامی با الهام از نقش ویژه پرستاری حضرت زینب کبری (س) در حماسه عاشورا از امام سجاد (ع) و زنان، کودکان و شهیدان کربلا، به منظور ارج نهادن به مقام ولای پرستار و پرستاری است.

اینجانب در دوران نورانی دفاع مقدس و پس از آن همواره شاهد تلاش و کوشش مومنانه، خالصانه و بی دریغ پرستاران در رسیدگی به مجروحان و جانبازان عزیز میهن اسلامی‌مان بوده‌ام و این روز را صمیمانه به جامعه پرستار کشور، مخصوصا پرستاران شاغل در نیروهای مسلح تبریک عرض می‌کنم و انتظار دارم در این فرصت مبارک صفات عالیه پرستار نمونه تاریخ بشریت را در تکریم و تسکین بیماران، چنان اعمال کنیم تا خواسته قلبی رهبر بزرگوارمان و فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای عزیز در خدمت به مردم تجلی یابد و نیز از مسئولان مربوط درخواست دارم تا بیش از پیش به این قشر زحمتکش و خستگی‌ناپذیر و مهربان که به حق از ارکان مهم چرخه سلامت و نیز بهره‌وری ملی محسوب می‌شوند توجه کرده و آنان را در ارائه هر چه بهتر خدمات مقدس پرستاری یاری کنند.