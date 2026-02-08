رایزنی وزیران خارجه روسیه و عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت امور خارجه روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور با وزیر امور خارجه عمان خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت امور خارجه روسیه در این بیانیه آورده است: لاوروف با وزیر امور خارجه عمان گفتگوی تلفنی انجام داد. طرفین در مورد مذاکرات (غیرمستقیم هسته ای) میان ایران و آمریکا (در مسقط) گفتگو کردند.

وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد: لاوروف و وزیر امور خارجه عمان، دیدگاه های خود در مورد لزوم تسهیل روند این مذاکرات را با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار دادند.