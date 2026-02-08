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۱۹ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۳۶

رایزنی وزیران خارجه روسیه و عمان

رایزنی وزیران خارجه روسیه و عمان

وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه عمان گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری راشا تودی، وزارت امور خارجه روسیه امروز یکشنبه در بیانیه ای از رایزنی تلفنی میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه این کشور با وزیر امور خارجه عمان خبر داد.

بر اساس اعلام این رسانه، وزارت امور خارجه روسیه در این بیانیه آورده است: لاوروف با وزیر امور خارجه عمان گفتگوی تلفنی انجام داد. طرفین در مورد مذاکرات (غیرمستقیم هسته ای) میان ایران و آمریکا (در مسقط) گفتگو کردند.

وزارت امور خارجه روسیه اضافه کرد: لاوروف و وزیر امور خارجه عمان، دیدگاه های خود در مورد لزوم تسهیل روند این مذاکرات را با یکدیگر مورد بحث و بررسی قرار دادند.

کد مطلب 6743317

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