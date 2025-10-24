هاشمی: رهبر انقلاب با یک جمله بساط تبلیغاتی ترامپ را جمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید سلمان هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلی این شهرستان برگزار شد با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار با قهرمانان ورزشی و مدال‌آوران علمی، گفت: در حالی که رئیس‌جمهور قلدر آمریکا با هیاهوی تبلیغاتی خود را منجی رژیم صهیونیستی معرفی می‌کرد، رهبر انقلاب با جمله‌ای کوتاه و طنزآلود «به همین خیال باش» بساط تبلیغاتی دشمن را برچیدند و نشان دادند که آرزوهای دشمن، جز خیال نیست.

وی در ادامه با گرامیداشت روز پرستار، این مناسبت را فرصتی برای تجلیل از مقام حضرت زینب کبری (س) دانست و اظهار کرد: زینب کبری (س) بانویی بود که در میدان بلا، هم پرستار جسم‌های خسته بود و هم مرهم دل‌های شکسته. او در صبر، عفاف، معرفت و مجاهدت، تجلی کامل ایمان شد. ا

مام جمعه رامشیر با تأکید بر مفهوم «عفاف زینبی»، تصریح کرد: عفاف تنها پوشش ظاهری نیست، بلکه قیام درونی ایمان است که از دل زن مؤمن می‌جوشد و تا عرصه اجتماع امتداد می‌یابد. زینب کبری (س) در دارالاماره کوفه و کاخ یزید، با پوشش کرامت، پرچم حریت را برافراشت.

وی افزود: زن زینبی منزوی نیست، بلکه در متن جامعه با گفتار حق و زیست مؤمنانه، پرچمدار جهاد تبیین در برابر تهاجم فرهنگی است.

در بخش دیگری از خطبه‌ها، امام جمعه رامشیر با اشاره به جایگاه والای پرستاری، گفت: پرستاری راهی روشن برای قرب الهی است. امام صادق (ع) فرمودند: نشستن نزد بیمار، از نماز خواندن در مسجد برتر است. این یعنی خدمت به جان انسان، عبادتی بزرگ نزد خداوند است.

وی با انتقاد از کمبود امکانات درمانی در شهرستان رامشیر، اظهار کرد: رامشیر سال‌هاست با زخمی مزمن به نام کمبود پزشک عمومی و متخصص مواجه است. مردمی که در روزهای سخت پای انقلاب ایستاده‌اند، امروز از نبود تجهیزات بیمارستانی در رنج هستند.

امام جمعه رامشیر تأکید کرد: این نارضایتی نباید در هیاهوی اداری گم شود. وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز و مسئولان مرتبط باید با نگاهی عدالت‌محور، رامشیر را در اولویت جبران کمبودها قرار دهند. صدای مردم محروم این دیار باید به گوش تصمیم‌گیران پایتخت برسد.