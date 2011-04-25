مشارکت مردم در تنظیم بازار ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، حبیب الله دهمرده در جلسه مشترک کمیسیون تنظیم بازار و ستاد هدفمند سازی یارانه ها ضمن تأکید بر تقویت مشارکت مردم در نظارت و کنترل بازار، اظهار داشت: باید با ایجاد شیوه های تشویقی حضور مردم و نقش آنها را در تنظیم بازار تقویت کرد.

وی افزود: حضور مردم در صحنه می تواند به عنوان یک بازوی توانمند در کنار دستگاههای ذیربط موجب افزایش نظارت موثر بر بازار شود.

استاندار لرستان در ادامه سخنان خود فروشگاههای تعاون روستایی را یک ظرفیت مناسب برای توزیع کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب عنوان کرد و گفت: تقویت این فروشگاهها موجب جلوگیری از واسطه گری ها و رضایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان شده است.

دهمرده با تاکید بر استمرار فعالیت این فروشگاهها، یادآور شد: در این کار می توان از فارغ التحصیلان دانشگاهها نیز استفاده کرد.

وی همچنین به نقش اطلاع رسانی در تنظیم بازار اشاره کرد و یادآور شد: اطلاع رسانی به موقع و شفاف موجب جلوگیری از خلاء هایی می شود که برخی سعی می کنند با ایجاد آنها، سودجویی کنند.