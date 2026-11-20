به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جعفر میعادفر گفت: نظام سلامت باید برای مواجهه با تمامی سناریوهای احتمالی بحران، آمادگی لازم را داشته باشد و تحقق این هدف مستلزم آموزش مستمر، برگزاری مانورهای تخصصی و تمرینی و ارتقای مهارت و توان عملیاتی نیروهای بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی است.

وی تأمین تجهیزات تخصصی برای تشخیص و سنجش میزان آلودگی‌های رادیواکتیو و تهیه لباس‌های حفاظتی ویژه نیروهای عملیاتی را از جمله اقدامات انجام‌شده در راستای افزایش ایمنی و آمادگی تیم‌های پاسخ‌دهنده عنوان کرد و افزود: فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات موردنیاز، نقش مهمی در حضور ایمن نیروها در مناطق آلوده و مدیریت مؤثر شرایط بحرانی دارد.

میعادفر، ارتقای سطح آمادگی، افزایش هماهنگی بین‌بخشی و تقویت توان پاسخگویی تیم‌های بیمارستانی و پیش‌بیمارستانی را از الزامات مدیریت مؤثر حوادث و شرایط اضطراری دانست.