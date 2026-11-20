به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد: گفت‌وگوها با متحدان اروپایی در برلین و در حاشیه نشست ائتلاف مشتاقان، صریح و ثمربخش بوده است.

ویتکاف با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای پایان دادن به جنگ روسیه و اوکراین گفت: ترامپ عزم خود را برای پایان دادن به این جنگ جزم کرده و ما نیز مصمم هستیم این هدف را به شیوه‌ای محقق کنیم که امنیت اوکراین حفظ شود.

نشست ائتلاف «مشتاقان» روز پنجشنبه در برلین با حضور رهبران کشورهای اروپایی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین و نمایندگان آمریکا از جمله استیو ویتکاف و جرد کوشنر برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای پایان دادن به جنگ اوکراین، تضمین‌های امنیتی برای کی‌یف پس از جنگ، تداوم حمایت‌های نظامی و مالی از این کشور و نقش اروپا در مذاکرات صلح مورد بحث قرار گرفت.