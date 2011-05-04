واحدهای تولیدی کلاک دماوند در آستانه تعطیلی/ تداوم تشنگی کلاکیها

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، تشنگی و کمبود منابع آب در نواحی مختلف دماوند از جمله معضلات دو دهه اخیر این شهرستان محسوب می شود اما روستای کلاک و چندین منطقه روستایی حواشی این دیار در چند ساله اخیر رنج بسیاری را از این کاستی طبیعی تحمل کرده و امسال نیز عطش و تشنگی در کمین اهالی، مراکز تولیدی و اراضی باغی آن نشسته است.



رنج کلاک از کمبود منابع آب



رئیس شورای اسلامی روستای کلاک و بخش مرکزی دماوند در نشستی که به منظور رفع معضلات ناشی از کمبود آب مراکز تولیدی دامی و کشاورزی این روستا با حضور صاحبان واحدهای تولیدی برگزار شد طی سخنانی خاطرنشان کرد: مسئولان بخشداری مرکزی دماوند طی هفته گذشته دو بار از محل سد کلاک بازدید بعمل آورده اند.



جعفر سیدآبادی ادامه داد: البته کار احداث این سد به جهت مشکلاتی که بوجود آمد برای فصول گرم امسال آماده نشد اما سازه خاکی یاد شده بطور قطع در سال آینده آبگیری می شود.



این مسئول پیرامون آب شرب روستای کلاک نیز عنوان کرد: در راستای تامین آب شرب روستای کلاک پس از کارشناسی لازم و با تکیه بر وعده مسئولان آبفای روستایی شهرستان دماوند دو رویکرد احداث مجتمع آبرسانی برای چندین روستای همجوار کلاک و احداث دو ایستگاه مجهز به سامانه های برقی جهت اجرای طرحهای آبرسانی اندیشیده و در آینده اجرایی خواهد شد.



وی کلاک را روستایی تشنه خواند و افزود: عطش و تشنگی مشکل چندین ساله اهالی روستای کلاک است و خواسته بحق این مردم رفع معضل یاد شده از طریق اجرای طرحهای اساسی و ریشه ای است.



واحدهای تولیدی کلاک در آستانه تعطیلی

یکی از صاحبان واحدهای تولیدی مستقر در این روستا نیز پیرامون معضلات ناشی از کمبود منابع آبی این صنف خاطرنشان کرد: مبحث تولید در روستای کلاک و نواحی روستایی اطراف آن به جهت فقدان آب کافی دچار اختلال شده است.



وی بیان داشت: اغلب درختان مثمری که روزگاری تولید خشکبار و تامین بخشی از نیاز این محصول پایتخت را برعهده داشت امروزه خشک و بی ثمر مانده است و تنها مراکز تولیدی این روستا که تا حدی کمک حال شهرستان برای ایجاد اشتغال و کاستن از بار مشکلات ناشی از بیکاری هستند به جهت کمبود منابع آبی در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.



بخشدار بخش مرکزی دماوند نیز در ادامه این نشست اظهار داشت: آنچه که موجبات سرافرازی و غرور امروز ایران اسلامی را فراهم آورده خون شهدای این مرز و بوم در سی ساله گذشته است.



موسی بهرامی با اشاره به نامگذاری سال 90 از سوی مقام معظم رهبری عنوان کرد: سال جاری با نامگذاری از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال جهاد اقتصادی منقش گشته است و تناسب این نامگذاری با تحولات روز ایران، منطقه و جهان نشان از درایت و هوشمندی رهبر فرزانه انقلاب دارد.



این مسئول با تاکید بر لزوم حمایت از مراکز تولیدی خاطرنشان کرد: دولت خدمتگزار نهم و دهم در راستای حمایت از تولیدکنندگان به ارائه بسته های حمایتی پرداخت تا رونق در این بخش به اجرای دقیق رهنمودهای مقام عظمی ولایت منتهی شود.



لزوم بروزرسانی واحدهای تولیدی



وی خواستار بروزرسانی تجهیزات واحدهای تولیدی مستقر در منطقه شد و افزود: اجرای طرح هدفمندی یارانه ها از سوی دولت تقابلی مناسب با هدرروی انرژی و تضییع حقوق اقشار کم درآمد جامعه بود.



بهرامی ادامه داد: مراکز تولیدی فعال در منطقه نیز می بایست با سود جستن از فناوریهای نوین، استفاده از سامانه های کم مصرف و اجرای تمهیداتی پیشنهادی از سوی کارشناسان امر به کاهش مصرف سوخت، تولید محصولاتی با قیمت مناسب و سوددهی بیشتر مبادرت ورزند.



بخشدار بخش مرکزی دماوند پیرامون معضلات اهالی روستای کلاک از کمبود منابع آب خاطرنشان کرد: سال گذشته وضعیت آب شرب روستای کلاک به خط قرمز بحران نزدیک شد.



این مسئول بیان داشت: از این رو آب شرب این روستا با تلاش مسئولان فرمانداری، بخشداری مرکزی و آبفای روستایی شهرستان دماوند از طریق تانکرهای خودرویی تامین شد و امسال نیز دغدغه مسئولان این شهرستان عدم تکرار حوادث سال گذشته سد کلاک و رفع معضل آب شرب و زراعی مردم و واحدهای تولیدی است.



برخورد قاطع با مشترکین پرمصرف



وی از برخورد قاطع با مشترکین پرمصرف در روزهای آینده خبر داد و افزود: مردم شریف روستای کلاک خود به جهت رنج چندین ساله از ناحیه کمبود این نعمت الهی به استفاده بهینه از آب شرب روی آورده اند اما مسئولان برای رعایت حقوق جمع کثیری از مردم با معدود مشترکین پرمصرف برخوردی قانونی و قاطع خواهند داشت.



موسی بهرامی اولویت بخشداری مرکزی دماوند را تامین آب شرب مردم دانست و گفت: برغم اهمیت حمایت از مراکز تولیدی کلاک، تامین آب شرب مردم این روستا مقدم بر عرضه آن به واحدهای یاد شده است بنابراین آب مورد نیاز به واحدهای تولیدی به شرط عدم اخلال در امر آبرسانی به مردم امکان پذیر خواهد بود.



بخشدار بخش مرکزی دماوند با اشاره به دیگر اقدامات اجرایی در این روستا عنوان کرد: علاوه بر این ارائه تمامی مجوزهای مورد نیاز از سوی مراکز تولیدی، اصلاح مخزن آب روستا، قرائت سامانه های تعیین قیمت(کنتور) بطور مستمر از 15 اردیبهشت به نرخ آبفای روستایی و برخوردی قاطع با متخلفان از دیگر اقداماتی است که با همکاری دیگر نهادهای ذیربط اجرایی می شود.



بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.