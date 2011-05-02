اختصاص پارکینگ جدید برای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

مهدی فقیری در گفتگو با خبرنگار مهر در تهران، افزود: طی جلساتی که با سازمانهای ذیربط از جمله راهنمایی و رانندگی برگزار شده، برنامه های زیادی برای برقراری نظم درمنطقه در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در خیابانهای اطراف به خصوص قنبرزاده، محدودیت پارک خودرو ایجاد می شود تا معبر برای تخلیه آسان تر خودرو ها آزاد باشد و از طرفی علاوه بر پارکینگ اصلی و وسیع داخل مصلای تهران،مکانهای دیگری هم در نظر گرفته شده است.

معاون حمل و نقل وترافیک منطقه 7 اظهار داشت: در سال گذشته زمینی در ضلع شمالی بزرگراه رسالت برای پارک خودرو ها در نظر گرفتیم که امسال هم همین کار را انجام می دهیم و پارکینگ ضلع غربی مصلا هم آماده استفاده بازدید کنندگان است.

وی با بیان اینکه امسال مکان دیگری برای پارک خودروها اضافه شده است ، افزود پادگان لجستیک نیروی زمینی ارتش که در خیابان شهید بهشتی، حد فاصل خیابان شهید علی اکبری و شهید مفتح واقع شده است، از سوی ارتش تخلیه و به مصلای تهران واگذار شده است و مسئولان قصد دارند در زمان برپایی نمایشگاه کتاب از زمین این پادگان به عنوان پارکینگ خودروها استفاده کنند.

فقیری خاطر نشان کرد: با توجه به تجربه سالهای گذشته ،هماهنگی هایی نیز با شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مبنی بر افزایش اتوبوس در این مسیر داشته ایم و از طرفی، از میادین بزرگ و مهم شهر سرویسهایی برای جابجایی شهروندان در نظر گرفته شده است و همچنین تاکسی های ویژه ای هم به مقصد مصلی و نمایشگاه در این ایام فعال خواهند بود.