رایگان شدن ۴ پارکینگ منطقه یک جهت تسهیل تردد در زمان اجتماع مردمی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جوان معاون حمل‌ ونقل و ترافیک منطقه یک شهرداری تهران، با اشاره به برگزاری اجتماعات مردمی در محدوده میدان تجریش، از تدابیر ویژه ترافیکی برای جلوگیری از ایجاد گره‌های حرکتی در معابر اصلی این منطقه خبر داد.

وی با هدف خدمت‌رسانی بهینه و تأمین نظم شهری اعلام کرد : طبق هماهنگی‌های به‌عمل آمده، پارکینگ‌های شهید باهنر، شهید همت، مرکز تجاری ارگ و مجتمع تندیس از ساعت ۲۲:۰۰ الی ۰۰:۳۰ شب به‌صورت رایگان در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد.

جوان از شهروندان گرامی خواست تا با همکاری در استفاده از این پارکینگ‌های اختصاصی و پرهیز از توقف‌های غیرمجاز در حاشیه خیابان‌های اصلی، به حفظ نظم شهری و حرکت روان خودروها در سطح منطقه کمک کنند.