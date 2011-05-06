به گزارش خبرنگار مهر در کرج، آیت الله العظمی نوری همدانی عصر پنجشنبه در دیدار با مردم شهرستان کرج در محل حسینیه ثارالله سپاه کرج اظهار داشت: انقلاب اسلامی بر سه رکن اسلام ، مردم و ولایت فقیه استوار است.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران تحولی عظیم در همه ابعاد اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی جهان ایجاد کرد.

آیت الله نوری همدانی با بیان اینکه بر هر فرد عاقل و خردمند لازم است که زمان خود را درست بشناسد، افزود: در جهان هیچ حادثه و موجودی بی علت نیست و فکر کردن ، ریشه یابی و ارزیابی کردن این حوادث یکی از علتهای عقل انسان است.

وی یادآور شد: در زمان ما حادثه ای به نام انقلاب اسلامی محقق شد که این رخداد تحول عظیمی در جهان به وجود آورد.

آیت الله العظمی نوری همدانی بیان کرد: بر همه ما لازم است درباره این انقلاب فکر، ارزیابی و ریشه یابی کنیم.

وی گفت: شهدا، پدران و مادران شهدا پیامشان به ملت ایران این است که این انقلاب، استقلال و آزادی به دست نیامده و باید قدر این نظام را بدانیم و در نگهداری آن بکوشیم.

این مراسم با حضور بیش از هزاران نفر از مردم و بسیجیان استان البرز برگزار و طی آن مردم بارها شعارهایی در گرامیداشت حضور این مرجع عالیقدر و حمایت از ولایت فقیه سر دادند.