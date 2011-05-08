محمد نهاوندیان در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت اصلاح روش‌های تامین مالی پروژه‌ها گفت: در ارایه خدمات مالی که تامین مالی نیز در این مقوله است، باید فضای رقابتی ایجاد شود؛ چراکه تنها با فضای رقابتی است که می‌توان هزینه‌های مالی را پایین آورده و کیفیت خدمات مالی را بالا برد.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: برای حصول این فضای رقابتی، افزایش تعداد موسسات مالی و اعتباری کافی نیست؛ بلکه می‌بایست قاعده بازی به نحوی باشد که درخواست‌کنندگان و برخورداران از این خدمات، حق انتخاب داشته باشند و رابطه بین دریافت‌کننده تسهیلات و بانک رابطه‌ای منصفانه و عادلانه باشد و هیچ یک از دو طرف از حق تحمیل شرایط قراردادها بر دیگری برخوردار نباشند.



وی تصریح کرد: همچنین در رابطه بین سپرده‌گذار و موسسه اعتباری و بانکی نکته دیگر این است که باید از منابع مالی خارج از کشور نیز بهره گرفت؛ چراکه برای تامین معادل 1000 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول برنامه پنجم باید اقتصاد ایران را به صورت یک قطب جذب سرمایه‌های بین‌المللی ارایه کرد.



نهاوندیان لازمه این کار را مطالعات اولیه بر روی پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی در ورود و خروج سرمایه دانست و اظهار داشت: در این زمینه باید اطلاع‌رسانی و تسهیلات لازم را فراهم کرد؛ چراکه اگر سرمایه‌گذار داخلی احساس ایمنی کامل و فضای رقابتی مساعد کند، در مرحله بعد سرمایه‌های ایرانی مقیم خارج از کشور به داخل می‌آیند؛ همچنان که مشاهده می‌شود در برخی نوسانات بورس و آثار برخی از تحولات در منطقه، ورود و خروج سرمایه در بازار بورس را شاهد هستیم.



وی اظهار داشت: این فرآیند می‌تواند وارد بخش واقعی شده و در تامین مالی پروژه‌ها نیز به کار گرفته شود.



به گفته نهاوندیان، سرمایه‌های مردم نیز همچنین باید از درگیر شدن در کارهای سفته‌بازانه مصون مانده و به کارهای مولد واقعی هدایت شود که نتیجه آن، ایجاد شغل و رشد اقتصادی است؛ چراکه هدف 8 درصدی در رشد اقتصادی برنامه پنجم جز با سرمایه‌گذاری حاصل نمی‌شود.